Roma, cantieri aperti: dalla voragine di piazzale degli Eroi alla ruspa di via Cola di Rienzo, boom di lavori

Terminati i lavori di deforestazione che hanno animato le settimane precedenti, nella capitale iniziano le giornate delle ruspe. Un escavatore nel bel mezzo di Via Cola di Rienzo blocca il transito alle auto, buche e cumuli di terra fanno da sfondo alle mura vaticane . Una voragine non coperta incornicia Piazzale degli Eroi da due settimane. I lavori di restauro dei marciapiedi a due passi da Ottaviano rendono inagibile il transito pedonale costringendo le persone a passare in mezzo alla strada trafficata.

Ancora nessun lavoro di assestamento per far fronte al problema del manto stradale dissestato, dei sampietrini sconnessi che rendono precario l’equilibrio di monopattini e motorini.

È nelle vie più animate della capitale che gli operai sono maggiormente all’opera, ma basta svoltare nelle strade limitrofe per verificare la noncuranza a cui sono sottoposte. Secchi stracolmi, rami di alberi ammucchiati per terra dopo la potatura e non ancora sgomberati, bottiglie e cartacce sparse per i viali, foglie secche che iniziano a colorare la carreggiata.

Sarà il tempo a dimostrare quanto questi lavori siano realmente di miglioramento o soltanto un tentativo non troppo tempestivo di limitare la trascuratezza e i danni che investono ormai anche il quartiere Prati.