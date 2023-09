Roma, ladro ruba un'auto ma dentro c'è un cane: torna indietro per restituire l'animale e fugge di nuovo

Una storia quasi irreale, dove un ladro si trasforma in un amante degli animali. L’uomo ha rischiato anche l’arresto piuttosto che abbandonare il cane. Sono circa le 9 su un tratto di via Ardeatina. Ecco in azione il ladro che riesce a rubare una Fiat Tipo. Tutto sembra filare liscio. Ma ad un certo punto, dal sedile posteriore, spunta la testa di un bracco che inizia a guaire cercando i padroni. Il cane inizia a fare le feste anche a lui che ha rubato la Fiat Tipo. Per la maggioranza dei malavitosi, il problema del cane in un’auto rubata si sarebbe esaurito in pochi secondi. Avrebbero aperto uno sportello per buttare per strada Fido che si sarebbe perso lontano dai padroni. Il cane avrebbe anche rischiato di essere investito.

Alessandro Sorrentino, la madre del portiere del Monza aggredita da un ladro con un cacciavite

Il ladro amante degli animali

Ma questo ladro, invece, si è posto il problema del cane.

E’ possibile che anche lui abbia un animale a casa e sa quanto bene li vuole. Ecco che l’uomo sulla Fiat Tipo decide di portare il segugio sul posto del furto. E’ passata un’ora. L’uomo ritorna in via Ardeatina e trova i proprietari del cane. Non ha esitazione: fa uscire il segugio. Poi per lui le cose si complicano.

Il proprietario, nell’auto della fidanzata, cerca di riavere anche la sua macchina. Ma il ladro tampona la macchina e fugge. Quindi, a causa del tamponamento, il reato non è più furto ma diventa quello più pesante di rapina. Sul luogo del furto arriva anche un’ambulanza che visita la fidanzata che non ha riportato nessun trauma. Intanto il bracco è felice nell’avere ritrovato i padroni.