Roma: appicano un incendio tra le auto, due macchine coinvolte. Paura in Centro

Un odore forte di fumo, le fiamme alte e la paura dei residenti e dei pochi passanti in Via Equizia (in Centro a Roma), questo è ciò che è accaduto alle 21 di sera sotto gli occhi di tutti. Immagini forti e danni non indifferenti alle due vetture coinvolte che sono in parte carbonizzate. Secondo Rocco un residente, una cosa del genere era già accaduta da poco in un'altra via, «quello che è accaduto in Via Equizia, era già successo intorno a mezzanotte a Via Rattazzi, anche lì infatti era stato appiccato il fuoco. Probabilmente è stata la stessa mano in entrambe le occasioni, si tratterebbe di un uomo con un disagio psichico. Tutti i residenti della via sono esausti, alcuni di loro farà un esposto per il degrado della zona e per la pericolosità del luogo. Sono molti i furti, le aggressioni e gli atti osceni che ogni giorno gli abitanti devono subire, solo qualche giorno fa una residenza è stata rapinata. È una situazione ingestibile e sarebbe ora che qualcuno se ne faccia carico e che si occupi di risolvere almeno in parte il problema». Sul luogo sono intervenute anche le forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco, per spegnere l'incendio e raccogliere le varie testimonianze. «Siamo davvero stanchi, nella via abitano anche molte famiglie con bambini, e ragazzi minorenni che tornano a casa da soli dopo essere stati a scuola o in palestra. I genitori non possono stare tranquilli, sono sempre in appensione, il pericolo non è solo di notte, la situazione inizia ad essere preoccupante già da quando se ne va il sole, anche in pieno giornoil timore che accada qualcosa rimane».