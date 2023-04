Immobile, incidente a Roma, scontro contro un tram, era in auto con la figlia: «Per fortuna sto bene»

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno al gol che arriva la paura per Ciro Immobile. In mattinata il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale a Roma. Stando alle prime ricostruzioni l’auto del bomber si è scontrata con un tram (numero 19) che stava attraversando Ponte Matteotti - che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati - nelle vicinanze dello stadio Olimpico. Un impatto dal quale l’auto dell’attaccante ne è uscita distrutta e allo stesso tempo il mezzo è uscito dalle rotaie.

