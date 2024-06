Lunedì 10 Giugno 2024, 01:01

Cinque anni fa Papa Francesco proprio nell'Aula Giulio Cesare espresse il forte desiderio di vedere un giorno Roma come un faro di fede e speranza nel mondo, una città di ponti e non di muri. Stamattina tornerà in Campidoglio con lo sguardo rivolto al Giubileo ormai alle porte. Mancano 197 giorni esatti all'apertura della Porta Santa e Bergoglio ha voluto ripetere la visita del 2019 per rafforzare simbolicamente la collaborazione tra tutte le forze della Capitale in vista dell'Anno Santo. Ad accoglierlo ci sarà una nuova amministrazione e l'attuale sindaco Roberto Gualtieri che lo porterà a firmare l'Albo d'onore scortandolo poi nella Sala Consigliare per il discorso che si prevede non lungo ma molto denso di significati. In tutto è previsto che il Pontefice rimanga nel Palazzo Senatorio un paio d'ore in tutto: il percorso inizierà come di consueto con il colloquio privato nello studio del Primo Cittadino. Da quella stanza dovrebbe riaffacciarsi dal balcone più spettacolare d’Italia e dal quale si ammira una vista incredibile sui Fori Imperiali. Anche durante lo scambio a tu per tu il tema giubilare resta d’obbligo, esattamente come è stato fatto a gennaio durante il tradizionale scambio di auguri tra il sindaco e il Papa nel palazzo apostolico.

PRECEDENTI

Il primo Papa che fece un discorso in Campidoglio fu l'allora arcivescovo Montini, nel 196: il futuro Paolo VI, alla vigilia del Concilio Vaticano II, parlò della fine del potere temporale dei Papi, affermando che fu un segno provvidenziale: «parve un crollo e lo fu per il dominio territoriale pontificio, ma la Provvidenza aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli avvenimenti». Un concetto che poi è stato ripreso da tutti pontefici che sono transitati sul colle del Campidoglio.

In Campidoglio arrivò nel 1998 Giovanni Paolo II per chiedere che Roma si presentasse rinnovata al Grande Giubileo del Duemila. In quella circostanza anagrammò la parola Roma. Per lui si trattava di “Amor”, considerando il legame fortissimo che aveva cementato con la sua diocesi d’elezione. E infine fu la volta di Benedetto XVI nel 2009 con l'appello a che la città si riappropriasse «della sua anima più profonda, delle sue radici civili e cristiane, se vuole farsi promotrice di un nuovo umanesimo che ponga al centro la questione dell’uomo riconosciuto nella sua piena realtà». Di fatto Francesco è il primo Papa che per ben due volte in poco tempo rende omaggio al potere civile con questa seconda visita che inizierà alle ore 9 in punto per concludersi alle 11 e durante la quale saluterà tutti i dipendenti e i consiglieri.

