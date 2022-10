Il giornalista Ignacio Peyró è il nuovo direttore dell'Instituto Cervantes di Roma

Uno scrittore alla guida dell'Instituto Cervantes di Roma. Si tratta di Ignacio Peyró, giornalista, scrittore e traduttore, insignito del premio giornalistico FIES dal Re di Spagna, che arriva a Roma dopo aver diretto nell’ultimo quinquennio l’Instituto Cervantes di Londra. Peyró sostituisce Juan Carlos Reche passato alla guida della sede di Palermo lo scorso settembre.

«Dopo alcuni anni a Londra - dichiara il neodirettore - , l'opportunità di lavorare in Italia e in particolare a Roma è un vero sogno. Arrivo in una delle città più belle del mondo con grandi motivazioni per lavorare in sinergia con le istituzioni culturali e accademiche italiane. Oltre che con i nostri centri di Milano, Napoli e Palermo per la diffusione della lingua e della cultura della Spagna e del mondo ispanofono».

Classe 1980, originario di Madrid, ha studiato lettere e biblioteconomia all’Università Complutense di Madrid. Come giornalista ha scritto per le principali testate nazionali come El País (di cui è collaboratore fisso), El Mundo, ABC o La Vanguardia (articoli pubblicati in Italia dall’Internazionale). È stato anche il fondatore del giornale online The Objective e della rivista culturale Ambos Mundos, ha diretto la Nueva Revista Digital ed è stato anche consigliere del Presidente del governo spagnolo in materia di comunicazione.

«L'Instituto Cervantes - ha precisato Peyró all'agenzia spagnola EFE - si candida a diventare sempre più un punto di riferimento nell'attività culturale della città di Roma. L'Italia è un luogo privilegiato per il Cervantes, è uno dei paesi più importanti, sia nell'insegnamento che nel numero di certificazioni rilasciate, in cui batte record praticamente anno dopo anno».

Peyró si insedia quando le due sedi del Cervantes, a Via di Villa Albani e a Piazza Navona, hanno già definito le iniziative tra arte, cinema, letteratura, corsi di lingua e appuntamenti tematici dei prossimi mesi. Alla Biblioteca María Zambrano sono previsti club di lettura e appuntamenti legati al mondo della cultura ispanica: il 25 ottobre è atteso in biblioteca Daniel Gascón con il suo ultimo romanzo “La muerte del hípster” (che il 26 per il ciclo “Tiempo presente y literatura” dialoga con Veronica Raimo), mentre il 22 novembre Juan Carlos Chirinos presenta “Los cielos de curumo” e il 23 novembre è protagonista dell’ultimo appuntamento del ciclo, dal titolo "Los nuevos totalitarismos”.

Dal 4 al 6 novembre alla Casa del Cinema di Roma inizia la decima edizione di Scoprir, la mostra del cinema iberoamericano, organizzata dal Cervantes in collaborazione con 9 ambasciate dei paesi ispanoamericani. Il 16 e 17 novembre la classica rassegna “Nero/Giallo” dedicata alla letteratura noir e alla novela negra e a dicembre, per la rassegna In Altre Parole, è atteso il drammaturgo spagnolo Juan Mayorga.

Prosegue fino al 21 gennaio 2023 "In Your Face", mostra di arte contemporanea chicana (dal martedì al sabato dalle 16 alle 20, alla Sala Dalì di Piazza Navona 91) mai esposta in Italia. Realizzata da AltaMed in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia, la mostra raccoglie 50 opere tra sculture, fotografie, stampe, pitture e tecniche miste di 29 artisti chicani.