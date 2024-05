Sabato 25 Maggio 2024, 00:26

Il bel salotto della sua villa è uno dei primi a Roma ad aver aperto le porte a politici di ogni schieramento e a imprenditori. La volitiva e affascinante Guya Sospisio è morta la scorsa notte nella Capitale, a 76 anni, dopo una lunga malattia. Lascia il marito Ricky, che ha diffuso la notizia della scomparsa attraverso i social, e i figli Enrico e Micol Moraldi, quest’ultima nata dal primo matrimonio e attivissima nel campo delle pubbliche relazioni. «Siamo stati da lei circa sei mesi fa - ricorda Guglielmo Giovanelli Marconi - ero andato nella sua bella casa in via di San Francesco di Sales, a Trastevere, assieme a mia moglie Vittoria e mia madre Elettra. Si trattava di una colazione organizzata in onore di alcuni professori americani che si occupano di fisica nucleare. E a quel tempo già stava male». Instancabile quindi, fino all’ultimo e legata da sempre ad esempio di Fausto e Lella Bertinotti ma anche della principessa Maria Pia Ruspoli. «Io ero molto amico della figlia Micol - aggiunge Giovanelli - probabilmente per un fattore generazionale».

Guya Sospisio, morta a 76 anni la regina dei salotti romani. Alle sue feste politici e imprenditori

Party leggendari

E sono in tanti a ricordare in queste ore, per telefono e tramite social, le sue celebri feste che hanno coinvolto in tanti decenni personaggi della politica, dell'imprenditoria e ambasciatori di tanti Paesi. «Ogni volta che organizzava un party era un successo - aggiunge Rino Barillari, che l’ha seguita in tanti eventi - pensando a lei mi viene in mente Maria Agiolillo e la sua casa sulla scalinata di Trinità dei Monti. Anche lì c’era un ambitissimo salotto: si faceva a gara per poter partecipare. Oggi non ci sono più personaggi così. Non c’è la classe, non c’è l’intelligenza». «Guya non era di quelle signore salottiere con la puzza sotto il naso - ricorda il fotografo Umberto Pizzi su "Formiche" - era un’amica di tutti che in occasioni particolari, come il suo compleanno o quello del marito, faceva feste e raccoglieva tutti gli amici. Si degustavano i vini del marito Ricky e i banchetti erano sempre molto golosi. E poi si ballava, e la gente si divertiva. Roma aveva un’amica, ed era Guya Sospisio».

I ricordi

Sono tutti pronti a lasciare un ricordo di questa donna così volitiva e sublime. «Era un’amica straordinaria - commenta con voce commossa Maria Pia Ruspoli - sempre disponibile, un grande cuore. Passavo ore e ore da lei, soprattutto la domenica. Giorno in cui amava circondarsi da amici. Era molto conviviale e aveva sempre una parola carina per ognuno. Una donna di una certa cultura, preparata, attiva. L’ho vista non più di un mese fa. Mi ha invitato una domenica alla sua bellissima colazione che come sempre riuniva amici interessanti. Giornalisti, scrittori, politici, intellettuali. Ci si poteva esprimere da lei. Ho parlato con la figlia, che mi ha informato di quanto accaduto. Forse non accettava questa sua malattia. Non era uno spirito che si fermava facilmente». E tra i numerosi amici che in queste ore sono davvero affranti c’è Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, che nel momento in cui chiamo sta organizzato un momento di preghiera per la sua Guya. «Ci conoscevamo da bimbe a Napoli quando andavamo a cavalcare - racconta - e da allora siamo state amiche. Abbiamo fatto tante cose belle. Mi ha molto aiutato nella mia associazione, perché ci credeva. Andavamo insieme a cercare dei soci. Era una grande amante del mare. A Capri amava guidare un gozzo di notte per guardare le stelle: ed eravamo solo io e lei. Abbiamo vissuto una vita in comune prima da napoletane e poi da romane. Frequentavamo le stesse persone e abbiamo condiviso vacanze e amicizie». Oggi i funerali, che si terranno alle ore 16 presso la chiesa di Santa Dorotea nei pressi di piazza di San Giovanni della Malva. E magari si ritroverà parte di quella Roma che ha partecipato ai suoi celebri convivi.