Roma, a Prati Gualtieri sale in cattedra per la giornata della memoria: sarà al liceo Tasso

Domani alle ore 10.00, Roberto Gualtieri si recherà al liceo Tasso di Roma per tenere una lezione di storia in occasione della giornata della memoria. Dopo la presa di posizione del sindaco contro gli adesivi rappresentati Hitler con la maglia della Roma sparsi per la Capitale, ecco un altro forte segnale dal Campidoglio.

Il primo cittadino di Roma sulla scia dell’appello di Liliana Segre a non dimenticare, evidenzia l’importanza nel nutrimento della memoria nei giovani, affinché non si cancellino col passare dei decenni i sacrifici che hanno valso le libertà e la pace odierna.

La scelta di un liceo storico in Prati, uno dei più antichi della Capitale. L’importanza dello studio delle materie umanistiche, che hanno contribuito alla formazione di brillanti esperti nelle tematiche che hanno cooperato alla divulgazione.