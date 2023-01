Grande Impero, il 6 gennaio al fianco della Caritas di Roma per distribuire pasti ai senza fissa dimora

Grande Impero, azienda leader nel settore della panificazione artigianale, in occasione dell’Epifania ha sostenuto gli operatori Caritas della Basilica del Sacro Cuore di Gesù in via Marsala a Roma. Il 6 gennaio, infatti, i dipendenti Grande Impero sono stati coinvolti in prima persona nella preparazione di speciali merende dolci a base di pane farcito con confettura e cioccolato, che sono state distribuite ai senza fissa dimora all’esterno e all’interno della Stazione Termini e in prossimità di Piazza della Repubblica.

I mezzi di trasporto di Grande Impero, inoltre, hanno affiancato il personale della Caritas per tutta la durata delle attività di volontariato della giornata, che si è aperta alle ore 18:30 con la preparazione dei pasti ed è proseguita alle ore 20:30 con la distribuzione degli stessi.

Un percorso per tutto l'anno

L’iniziativa, per volontà dell’azienda di panificazione, diverrà un appuntamento mensile, rimarcando così la vicinanza e l’attenzione dell’azienda leader del Pane 4.0, alle azioni di responsabilità sociale legate al territorio, finalizzate alla vicinanza verso i meno fortunati. “Da sempre la nostra famiglia si adopera per aiutare chi è meno fortunato di noi – dichiara Antonella Rizzato CEO di Grande Impero - E’ un’iniziativa che abbiamo intrapreso agli inizi degli anni ’90 quando siamo entrati in contatto con i Missionari della Fede che per voto non potevano acquistare nulla e noi donavamo loro il pane. La nostra filosofia - prosegue la Rizzato – è quella di coniugare l’azienda con il sociale, fare etica e lavorare sull’integrazione. Per questo motivo all’interno della nostra realtà sono coinvolte oltre 27 diverse etnie. Siamo spinti da un profondo intento di voler aiutare chi ne ha più bisogno e, quindi, di poter innescare un circolo virtuoso di carità e compassione, nella loro accezione nobile del termine”.

I numeri, del resto, parlano chiaro: sono 100.000 Kg di pane donati in beneficenza ogni anno da Grande Impero attraverso un circuito rappresentato da 20 organizzazioni di volontariato che comprendono parrocchie, Croce Rossa, Protezione Civile, ONG e ONLUS del territorio.