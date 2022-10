Gran Ballo Viennese di Roma 2022: tenaci, determinate e sognatrici: moderne principesse alla conquista del mondo

Dopo due anni di pausa, causa Covid-19, giovani fanciulle in abito bianco e i loro affascinanti accompagnatori in alta uniforme possono tornare a danzare insieme sotto le note dei più famosi Valzer di Strauss. Ventisei partecipanti, provenienti da tutta Italia, sono finalmente pronte ad esaudire il loro desiderio: quello di essere “Principessa per una notte”. Oggi (22 ottobre) avrà luogo la XIV edizione del Gala Charity più atteso di Roma: il Gran Ballo Viennese. L’appuntamento sarà al Ritz Ballroom del St. Regis Rome, un lussuosissimo hotel in stile belle époque, che garantirà una serata di eleganza e solidarietà.

L’evento, in favore di Make – A – Wish Italia Onlus, è volto, difatti, ad aiutare bambini gravemente malati a realizzare i propri sogni. Come ogni anno il Gran Ballo si svolge in collaborazione con la città di Vienna, con il Patrocinio dell’Ambasciata D’Austria e il Patrocinio del Ministero della Difesa Austriaca. Gli allievi dell’Accademia Militare dell’Aeronautica di Pozzuoli accompagneranno le ragazze in questa esperienza fiabesca; esperienza che punta al recupero di valori quali la galanteria, l’eleganza e il divertimento privo di eccessi. L’organizzatrice dell’evento, Elivia Venosa, si impegna infatti ogni anno, ad infondere questi principi pur restando al passo con la contemporaneità. Atmosfere magiche, orchestra dal vivo, abiti e make-up incantevoli, coreografie studiate e provate: Il Gran Ballo Viennese è un evento da non perdere.