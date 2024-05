Giovedì 23 Maggio 2024, 05:05

La linea dell’orizzonte è stabilmente sul prossimo dicembre, quando inizierà il Giubileo. Ma il lavoro del Campidoglio è iniziato da tempo, per recuperare anni di scarsa manutenzione e riconsegnare ai romani una rete stradale degna di questo nome. Nei primi quattro mesi del 2024 l’amministrazione comunale, grazie ai fondi del bilancio e a quelli giubilari, ha concluso gli interventi di restyling su 19 strade della Capitale, per dieci chilometri complessivi. Portando a quota 470 chilometri (su un totale di 800) il totale di strade della viabilità principale completamente riqualificate. I cantieri sono prevalentemente notturni e riguardano il rifacimento profondo della piattaforma stradale, la pulizia delle caditoie, la rimessa in quota dei tombini e la segnaletica orizzontale. «Una mole di lavori imponente che dà il plastico esempio di come la città, in tutti i Municipi, stia cambiando – spiega l’assessore capitolino ai lavori pubblici, Ornella Segnalini - Roma sta vivendo un periodo di rigenerazione generale e attraverso il reticolo delle strade possiamo vedere come le condizioni di sicurezza e vivibilità migliorano». Complessivamente è disponibile oltre un miliardo di euro per la riqualificazione delle strade, tra fondi del Giubileo e bilancio capitolino.

IL PROGRAMMA

I prossimi grandi interventi di riqualificazione stradale, che inizieranno a breve, riguardano via di Boccea, via Laurentina, via Anagnina, via della Pisana e via di Donna Olimpia. Ovviamente, particolare rilievo hanno i lavori inseriti nel dossier dell’Anno Santo, assegnati all’Anas, per un totale di 9,6 milioni di euro: via Prenestina (nel tratto esterno al Gra), via Polense, via Ardeatina, via del Divino Amore e via della Cecchignola. In corso alcuni cantieri a Prati, come via Ovidio e via Boezio, mentre a breve si inizierà anche in via di San Teodoro (tra il Circo Massimo e il Foro Romano) e in via Crescenzio. Da qui a settembre, poi, il programma prevede la «riqualificazione profonda» - asfalto, segnaletica, tombini e caditoie – di via Santa Maria di Galeria, via della stazione di Cesano e viale di Baccanello. Quindi la tangenziale Est, nei tratti di via del Foro Italico e circonvallazione Salaria, con una spesa complessiva di 6 milioni di euro, e il primo stralcio di via Cristoforo Colombo, per 7,5 milioni. «I lavori sono prevalentemente svolti di notte, abbiamo puntato con determinazione su questa modalità, per incidere il meno possibile sulla quotidianità - sottolinea Segnalini - Mentre i grandi cantieri proseguono, diamo attuazione a tutti gli interventi programmati sulle strade».

LA SICUREZZA

Prevista anche la sostituzione adeguamento delle barriere di protezione stradali, per il miglioramento della sicurezza, che riguarderà tra l’altro: via Laurentina, via Nomentana, via Tuscolana, via del Mare, via della Pisana, via di Donna Olimpia, via Salaria, via di Casal Boccone, via del Casale di San Basilio, via Collatina, via delle Capannelle, via Anagnina, via Appia Nuova, via della Cecchignola, via Grotta Perfetta e via di Vigna Murata, la tangenziale, via Cristoforo Colombo, via dei Fiorentini, via Leone XIII.