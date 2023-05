Roma, vetro di un’auto in frantumi per rubare un lettore CD «È la seconda volta in 3 mesi, troppa delinquenza

In viale Manzoni nel cuore del Rione Esquilino dei malviventi spaccano il vetro di un’auto durante la notte. Il proprietario è Andrea e vive in zona, aveva parcheggiato la macchina vicino casa sua la sera prima. La mattina seguente ha fatto l’amara scoperta, il finestrino era in frantumi. «In auto non c’era nulla di valore proprio perchè so che è un rischio lasciare qualunque cosa. Non mi sarei mai aspettato che l'avrebbero comunque presa di mira, ormai è davvero insostenibile, la situazione è fuori controllo». I ladri dopo aver frugato nell'auto e nei cassetti hanno portato via un lettore, dei CD e un metro, un misero bottino del quale si sono accontentati.

«La mia auto è danneggiata e dovrò farla riparare, chiramente sarà comunque una spesa, inoltre non è la prima volta che accade una cosa del genere, soltanto un paio di mesi fa infatti hanno distrutto anche il vetro della macchina di mia moglie.

Sinceramente siamo stanchi ed arrabbiati, non sappiamo più cosa fare, ci sentiamo abbandonati e non siamo sereni. Mi capita di vedere e sentire di tutto, furti, schiamazzi, atti osceni, davvero una vergogna. Basti solo pensare che qualche sera fa, stavo tornando a casa con i miei figli dopo una giornata spensierata insieme, quando dei ragazzi stranieri visisibilmente ubriachi con delle bottiglie di birra in mano hanno tentato di fermarci e successivamente ci hanno insultato. Non è stato bello vivere un episodio del genere soprattutto con i bambini». Andrea è preoccupato e come lui anche altri residenti del quartiere vorrebbero che ci fosse più decoro e meno violenza.