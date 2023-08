Roma, paura all'Esquilino: malvivente punta il coltello alla gola di una donna per pochi spicci

Un coltello puntanto alla gola e il furto della borsa, questo è ciò che ha subito una donna in pieno giorno all'Esquilino, mentre aspettava insieme al figlio minorenne suo marito in auto. È accaduto sotto gli occhi di tutti, al malvivente sono bastati pochi secondi per ottenere ciò che voleva.

Cosa è successo

Ad assistere alla scena dal suo negozio, c'era Fabio, un commerciarte che non ha avuto nemmeno il tempo di intervenire. «Nella mattinata di ieri, in Via Principe Umberto fronte Zecca, una donna era insieme al suo bimbo, entrambi erano rimasti nell'autovettura parcheggiata in doppia fila mentre il marito era entrato al mercato dell'Esquilino per delle compere.

Un uomo visibilmente alterato si è avvicinato all'auto e le ha messo un coltello alla gola chiedendole la borsa».

La testimonianza

La donna avendo paura per la propria incolumità e per quella di suo figlio, non ci ha pensato due volte e ha consegnato al malvivente ciò che voleva. Sembra che nella borsa della vittima ci fossero degli effetti personali e pochi spicci. «Episodi del genere purtroppo accadono di frequente nei pressi del mercato, sono più di trent'anni che ho la mia attività e negli ultimi tempi le cose stanno andando sempre peggio, devo ammattere anche io non sono tranquillo».

Per Fabio e per le altre persone che lavorano onestamente, non è facile andare avanti in un clima del genere, devono sempre stare in allerta e fare attenzione che qualcuno non entri a rubare, vivono costantemente nel terrore di essere minacciati o che gli venga sottratto l'incasso. «Siamo soli ad affrontare questa microcriminalità, è davvero pieno di ubriaconi, venditori abusivi eccetera, questi personaggi ucciderebbero una persona per qualche euro. Capita spesso di vedere vetri di auto in frantumi. È davvero un peccato perché è un bel quartiere ho molti clienti ma purtroppo non sono sereno, devo stare sempre in tensione e non è facile vivere così». Nonostante si tratti di zone centrali sembra che siano totalmente abbandonate, basta fare due passi per rendersi conto del degrado crescente che incombe nelle strade.