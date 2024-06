Domenica 9 Giugno 2024, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 15:05

Sarebbero cinque componenti della banda del buco che, questa notte, hanno messo a segno un colpo nella gioielleria Bulgari in via Condotti a Roma. Lo hanno stabilito gli investigatori della polizia esaminando alcune immagini registrate dalle telecamere di sicurezza interna al locale.

Colpo da Bulgari, cosa sappiamo

Il gruppo di malviventi ha realizzato un buco nel pavimento di uno dei locali della gioielleria per entrare e rubare i gioielli contenuti in alcune delle teche esposte all'interno per poi fuggire con un bottino di circa mezzo milione di euro. Per arrivare nel punto in cui hanno scavato il buco, e poi per fuggire, i ladri sono passati anche per un tratto di rete fognaria che, gli investigatori, hanno battuto per cercare elementi utili all'indagine.

Bulgari a Roma, maxi-furto nella notte: rubati pezzi per 500mila euro. La banda è entrata da un buco nel pavimento

COSA HANNO FATTO I LADRI

I ladri, una volta entrati all'interno della gioielleria, hanno spaccato le vetrine e rubato i gioielli all'interno. Il sistema di allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Ispezionato anche il buco nel pavimenti che collegava il negozio ai sotterranei di un palazzo. Al vaglio le immagini delle telecamere. Da una prima stima, il valore del bottino ammonta a mezzo milione di euro.

PASSAMONTAGNA

Sul caso indaga ora la squadra Mobile. A quanto si apprende, la banda ha agito con guanti e passamontagna per evitare di lasciare tracce ed essere identificata dalle telecamere stesse. I cinque banditi sono entrati da un sotterraneo del lato destro del negozio, che tutt’ora rimane chiuso, mentre il resto è stato poi aperto al pubblico da poco prima delle ore 12.