Nonna Fiorella e l'appello social: «Ho 97 anni, vorrei rivedere i compagni di classe del liceo». E qualcuno le risponde

Novantasette anni e un desiderio: rivedere i suoi compagni di liceo, il Giulio Cesare di Roma. Protagonista dell'appello è Fiorella Ingrao che tramite la nipote Valentina ha diramato su Facebook la sua lettera-appello scritta su un foglio a quadretti.

L'appello di nonna Fiorella

Centinaia i commenti e le condivisioni, e anche qualche sorpresa: i suoi ex alunni - Fiorella ha insegnato Matematica al liceo classico Volpicelli - la vogliono incontrare. E anche il figlio di un compagno di classe. «Cari amici, ho letto tutte le vostre risposte al mio appello e mi sono sentita avvolta in un caldo e affettuoso abbraccio, che mi ha provocato una forte emozione accompagnata da un batticuore e da qualche lacrimuccia!», ha risposto, sempre tramite la nipote l'arzilla nonna.

Il messaggio della nipote

Il "canale" scelto della nipote per lanciare il messaggio è quello del gruppo facebook del quartiere Trieste-Salario: «Buongiorno gruppo, scrivo qui perché è l’unico canale di contatti che forse potrà aiutarmi ad esaudire un piccolo ma importante desiderio per la mia nonnina di 97 anni. Ieri mi ha chiamata a casa e mi ha detto che, facendo fede sulla mia ‘giovane’ età e sulla mia esperienza con i social, avrei dovuto trovare il modo di inviare questo messaggio ‘su internet’ …. Per quanto lei abbia a 97 anni uno smartphone e usi whatsapp meglio di me e Google per cercare le soluzioni alle parole crociate più difficili, ancora non le abbiamo aperto un profilo Facebook ( forse non è il caso [🤣] ) e, a questo punto, mi faccio messaggera della sua lettera che ha scritto di pugno su un foglio a quadretti ( i suoi fogli preferiti dato che nonna Fiorella insegnava matematica e fisica al liceo classico Caterina Volpicelli dietro Porta Pia). Spero veramente che anche solo un suo compagno/a di scuola o figlio o nipote che ne riconosca il cognome possa vedere questo annuncio e regalare anche solo con una parola un sorriso alla mia nonnina che vive ormai di ricordi e di bei momenti [🙏🏻]».

La lettera sul foglio a quadretti



Ed ecco il testo della lettera, vergata a mano su un foglio a quadretti da nonna Fiorella: «‘Sono Fiorella Ingrao di Roma - classe 1925. Mi farebbe piacere contattare via internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo ( sezione B ) fino alla maturità. Ricordo qualche nome come: Ninetta Ansaldi, la capoclasse Di Cristofaro , la bravissima Todaro , i fratelli Occorsio ,I fratelli Simonetti, Vittorio Lumia, Giovanni Cesareo Bracco, Nora Pagano, la bella Pescatori , la sua compagna di banco Cianfarani e così via. E che dire dei professori : il dantista Martinelli (Italiano), il Proff Marani ( Latino e Greco), la professoressa Bardone (matematica e fisica) il professor Nicolosi ( chimica) e altri … Attendo con ansia un vistro segnale»