Finti vigili a Roma, negozianti in allarme: «Dopo il furto delle divise temiamo la rapina»

Finti vigili urbani potrebbero aggirarsi per Roma. È allarme tra i negozianti romani dopo il furto di domenica scorsa alla municipale. Quando i ladri hanno portato via da un auto in servizio palette e soprattutto divise. Il reato è avvenuto lungo la Roma - Fiumicino, nell’area di servizio Magliana Nord direzione Civitavecchia. E i responsabili ancora non sono stati presi.

I vigili urbani si fermano per prendere il caffè sulla Roma-Fiumicino, ladri ne approfittano per svaligiare l'auto

Finti vigili a Roma, le paure dei negozianti

«Possono entrare in negozio e puntarci la pistola», racconta una commerciante del centro storico della Capitale. Come difendersi? «Non faccio entrare nessuno se non hanno il mandato». Non è solo Maria (ndf) a essere preoccupata. «Qui in zona siamo tutti in allarme. E con le feste di Natale le persone che vengono sono tantissime». Lei ha una gioielleria in centro, non si sente al sicuro. «Una volta un agente delle forze dell'ordine voleva entrare per comprare, ma non gli ho aperto. Avevo troppa paura». Lui, però, ha insistito. «Gli ho venduto il bracciale che voleva comprare attraverso le sbarre, con la porta chiusa. Facendo passare il pos attraverso i buchi». Il cliente non è stato molto contento lì per lì, però poi ha capito. «Continua a venire, siamo amici».

