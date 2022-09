Roma, tentata estorsione a titolare albergo e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un 23enne del Gambia

I Carabinieri hanno arrestato in Piazza Dante un 23enne del Gambia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è indiziato per tentata estorsione al titolare di un albergo e resistenza a un Pubblico Ufficiale.

Arrestato 23enne del Gambia in Piazza Dante

La segnalazione è giunta questa mattina al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso un albergo in via Filippo Turati, dove il titolare di un albergo, un 57enne romano, ha infatti denunciato un giovane che ieri sera si era fermato vicino l'ingresso della struttura infastidendo i clienti e urlando contro il personale di servizio che lo avevan invitato più volte ad allontanarsi.

Questa mattina il 57enne ha provato nuovamente a invitare il 23enne ad allontanarsi dall'ingresso dell'albergo, spiegandogli che non poteva restare in quello spazio. Il giovane però ha reagito minacciando l'uomo e pretendendo insistentemente il pagamento di una somma in denaro per lasciare l'area. All'arrivo dei Carabinieri, l'uomo ha anche opposto resistenza nel corso delle operazioni di identificazione e controllo, ma è stato immediatamente bloccato. L'arresto è stato convalidato e il Tribunale ha disposto per il 23enne la custodia cautelare in carcere.

