Esquilino, ecco perché via Ettore Perrone ora è a senso unico

Dopo il malcontento generato per l’istituzione del senso unico di marcia in via Ettore Perrone all’Esquilino, ecco la spiegazione in una determina della polizia locale di Roma Capitale.

Insufficiente spazio per il traffico dei veicoli è la prima motivazione che secondo la determina sarebbe causato proprio dal doppio senso di marcia che porterebbe sempre di più al restringimento della carreggiata. In aggiunta a questo, la carenza di posti auto nella zona avrebbe spinto a modificare la segnaletica ritenendo questa decisione non influente per la viabilità, al contrario di ciò che invece affermano i residenti dell’Esquilino che hanno individuato questa come una delle conseguenze.

Secondo i residenti, infatti, questa novità porterà all’aumento del traffico su via Emanuele I e viale Manzoni, nonché all’aumento dei piloti da strada che già sfrecciano su via di S. Croce in Gerusalemme.

Inoltre, sempre nella determina si legge come l’istituzione del senso unico di marcia sia utile a modificare gli obblighi di precedenza sull’intersezione tra via Perrone e via di S. Croce. Nello specifico, con il senso unico di marcia la precedenza spetta ora a coloro che transitano su via di S. Croce, strada di viabilità principale, e non più a coloro che escono da via Perrone, strada locale.

La decisione, però, non convince del tutto i residenti che si auspicavano al massimo un senso unico opposto, ovvero da via Luzzatti e verso S. Croce in Gerusalemme. In particolare, per limitare le corse degli automobilisti da strada ed eventuali incidenti.

Nel frattempo, la determina dirigenziale a firma del responsabile Stefano Napoli ha già modificato la segnaletica orizzontale e verticale, dando segno di una decisione irreversibile a cui non resta che abituarsi.