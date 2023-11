Esquilino, la denuncia di una residente: «Il Mercato Rionale è nauseabondo, cibo scadente e marciume ovunque»

Cibo di pessima qualità, odore sgradevole e marciume ovunque, il Mercato Rionale dell’Esquilino si presenta così. Giada, è una giovane Romana e vive nei pressi del Mercato, è letteralmente scioccata delle scene a cui assiste ogni giorno.

«Vivo nel quartiere Esquilino da poco e non avevo mai visto nulla di simile, non capisco chi vada a comprare al Mercato del Rione, sinceramente basta farsi un giro per farsi un’idea della situazione. I pavimenti sono sudici, a terra ci sono, cicche di sigaretta, cartacce, avanzi di cibo e molto altro. I banconi in cui viene messa la merce, probabilmente non vengono puliti da una vita». Una testimonianza, quella di Giada (giovane redisidente nella zona), abbastanza negativa.

«Ero contenta che ci fosse un Mercato Rionale vicino casa, credevo di trovare cose migliori di quelle del supermercato ma non è cosi purtroppo. Ho degli amici che abitano in altri quartieri, conosco addirittura degli chef che si vanno a rifornire ad alcuni mercati, ma non hanno nulla a che vedere con questo, sono completamente diversi». Effettivamente, un tempo andare a fare spesa al mercato era una garanzia e si potevano trovare alimenti freschi di giornata.

Oggi, però, non sembra più così.

«Intorno alle 7, ogni mattina arrivano degli uomini per scaricare la carne. Prendono la merce non incartata direttamente a mani nude, senza indossare i guanti e la ammassano su dei carrelli incrostati per trasportarla prima di esporla al banco». A detta dei residenti l’odore della merce sarebbe sgradevole e le condizioni igenico sanitarie sembrebbero lasciar a desiderare. «Nel Mercato, i commercianti sono prevalentemente stranieri. Qualunque locale verrebbe chiuso per molto meno, non capisco perchè non si facciano dei controlli seri e mirati». Giada ci tiene a specificare che non si tratta di un pregiudizio personale, è favorevole all’accoglienza e all’inclusione, tuttavia anche gli stranieri sono tenuti a seguire delle regole, sicurezza, qualità e igiene, quando si parla di cibo dovrebbero essere la parola d’ordine.