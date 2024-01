Esquilino, dopo aver spaccato il vetro aprono lo sportello e svuotano il portabagagli

In Viale Manzoni dei malviventi spaccano il vetro di un'auto e successivamente rubano una valigia, un box con del cibo e una Canon. La vettura apparteneva ad A.C., una giovane donna proveniente dall'Emilia-Romagna per lavoro, in compagnia anche di suo marito e sua figlia di soli tre anni. «Sono venuta a Roma per lavoro, l'hotel mi era stato prenotato dall'azienda e ho parcheggiato la mia macchina in Viale Manzoni alle 17:30. Non credevo che stessimo in una zona malfamata, eppure sono bastati pochi minuti per rendermi conto del degrado assurdo che c'era, considerando che ero anche con una bimba di tre anni, ho avuto attimi di paura». La donna tuttavia era più preoccupata per la loro incolumità, e non ha dato peso alle cose che erano in auto, che secondo lei si trovavano comunque al sicuro, essendo riposte nel portabagagli. «La mattina seguente mi sono accorta di ciò che era accaduto, ho trovato il finestrino rotto, e dall'auto mancavano diverse cose. Hanno portato via una valigia grande con tutti i vestiti miei, di mio marito e di mia figlia, una borsa con una mirrorles/reflex della Canon, nella quale c'era anche il carica batterie e le schede di memoria, era praticamente appena comprata». I ladri avrebbero portato via anche una box nera posta sotto il sedile sinistro, che forse potrebbe aver dato nell'occhio, tuttavia non è sicuro. Il vetro che è stato rotto, era dalla parte destra, e la box essendo nera, con il buio si vedeva pochissimo. «All'interno della box nera, c'erano delle mozzarelle di bufala, non so se li abbia incuriositi ma sinceramente ho il dubbio che l'abbiano notata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicino allo sportello che hanno rotto, non c'era nulla, solo il seggiolone di mia figlia che si trovava infatti a destra, tutto quello che hanno preso si trovava nel bagagliaio». Dunque i malviventi avrebbero spaccato il vetro per aprire in qualche modo l'auto e prendere tutto ciò che c'era. «La mattina seguente quando ci siamo recati alla macchina, abbiamo trovato una scena raccapricciante, il finestrino era rotto, i sedili dietro ancora abbassati, nella parte davanti il cassetto dove si ripongono i documenti auto era aperto». Dopo l'accaduto, la famiglia ha provato a fare denuncia, tuttavia gli è stato impossibile. Dopo aver girato tre commissariati di zona, tra Polizia e Carabinieri, hanno rinunciato, per la grande attesa e per la poca collaborazione delle guardie. «Al primo commissariato ci hanno mandato ad un altro, dal secondo ci hanno mandato via perchè troppo impegnati, infine al terzo ci hanno detto che avremmo dovuto aspettare 4/5 ore. Stando anche con la bambina piccola non ce la siamo sentita, l'attesa era troppa, in quello stesso tempo saremmo ritornati a casa». La donna e la sua famiglia hanno deciso di lasciare la Capitale, si sono rimessi in viaggio nella loro auto, e al primo autogrill il marito ha comprato del nastro adesivo per cercare di far entrare meno aria possibile, e di limitare i danni. Non ci sono parole per commentare questa triste esperienza, purtroppo ciò che sembra è che le persone debbano adeguarsi al degrado e alla delinquenza, tuttavia dovrebbero essere quest'ultimi ad essere ridimensionati ed eliminati una volta per tutte.