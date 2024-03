Roma, residenti dell'Esquilino contro i B&B: «Schiamazzi notturni e zero controlli, chi affitta si limita ad incassare»

Troppi B&B e pochi controlli, chi affitta si limiterebbe ad incassare lasciando gli inquilini senza alcuna regola da seguire. Il rispetto per i condomini non esisterebbe e a rimetterci sono gli abitanti che pagano cifre esorbitante per l’affitto, o che hanno acquistato quando la situazione era diversa. Il tutto accade nella Capitale e in particolare all’Esquilino, dove una residente è stata insultata verbalmente più volte, semplicemente per essersi limitata a riportare i fatti ai proprietari. «Abito qui da una vita ed un tempo nel quartiere si respirava un’aria totalmente diversa. C’erano persone gentili, nei condomini ci si aiutava, e si scambiavano due chiacchiere in serenità. Ad oggi purtroppo le cose sono cambiate e a popolare i palazzi sarebbero svariati B&B, alcuni totalmente allo sbando».

Non ci sarebbero controlli da parte delle autorità, e i gestori che sono i veri responsabili, si limiterebbero ad incassare. «Nel mio condominio ci sono svariati B&B, e con un uno in particolare ho avuto dei problemi. Quando si affitta un appartamento, può venire chiunque. Purtroppo piu volte è capitato che siano venute persone poco rispettose, famiglie numerose con bambini o grupppi di giovani in cerca di divertimento.

Sono anche state organizzate delle feste da parte degli inquilini. In queste occasioni ad esempio, ci sono stati schiamazzi, musica e grida fino a notte fonda. Un’assenza totale di rispetto, nei confronti di chi ci abita e la mattina deve alzarsi per andare a lavorare».

Nel condominio vivrebbero svariate famiglie composte da bambini, anziani e lavoratori. «Quando ho fatto presente ai proprietari che non si poteva continuare cosi, anzichè provare empatia, hanno iniziato ad insultarmi verbalmente». Come se non bastasse da quando la signora ha fatto presente il suo lecito disappunto sulla gestione, e sull’assenza totale di decoro, sarebbe susseguite una serie di ingiurie nei confronti della stessa. A fare orecchie da mercante inoltre, sarebbe stato anche l’amministratore del condominio, che non si sarebbe minimamente occupato di mediare per risolvere la questione. A questo punto la palla passa alle istituzioni e alle forze dell’ordine che dovrebbero prendere in mano la situazione e garantire un ambiente civile nel rispetto di tutti. Chi non è in grado di comunicare con i propri affittuari, o non vuole perderci tempo dovrebbe perdere il diritto di affittare e guadagnare.