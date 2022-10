Roma, ritrovata in via dei Prefetti donna scomparsa a Bari un mese fa

Una donna di 36 anni con problemi di salute mentale, scomparsa il 27 settembre da Bari, è stata finalmente ritrovata a Roma, questa mattina, dagli agenti della questura capitolina. La donna era in via dei Prefetti, nel pieno centro della Capitale, alle spalle di Montecitorio. Secondo quanto riferito dalla autorità le sue condizioni fisiche sono buone.

La famiglia, che nell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" su Rai 3, il programma condotto da Federica Sciarelli, aveva lanciato un appello per poterla ritrovare, è stata immediatamente informata. Ora sono in viaggio da Bari per riportare la parente a casa. Non si sa cosa abbia fatto la 36enne nel lungo periodo di allontanamento.