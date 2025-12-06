Domenica ecologica a Roma, due fasce di blocchi: gli orari e le deroghe per poter circolare

Ogni giorno alle 16:00 le notizie dal quartiere
Domenica ecologica prevista domenica 7 dicembre, con il consueto stop del traffico privato nei confini della Fascia Verde). Le fasce di blocco saranno due, dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 17 alle 20. L'orario dello stop pomeridiano tiene conto dell'appuntamento all'Olimpico dalle 18 con l'incontro del campionato di serie A Lazio-Bologna.
LE DEROGHE
Lo stop prevede diverse deroghe. Tra le altre per i veicoli ibridi ed elettrici, per quelli a Gpl o metano (sia mono che bi-fuel benzina-Gpl o benzina-metano, anche trasformati) da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6, per i motorini con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive. Via libera anche ai mezzi in sharing e ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Nell'occasione della domenica ecologica è previsto l'ingresso gratuito in tutti i Musei di Roma. In totale le eco-domeniche sono cinque. Dopo la prima del 9 novembre e la prossima del 7 dicembre, le altre tre date sono state fissate per il 18 gennaio, il 22 febbraio e il 29 marzo 2026.