“Corsa dei Santi” oggi a Roma, strade chiuse e bus deviati. La carica dei 3.500: partenza e arrivo a piazza San Pietro

Al via, questa mattina, alle 8.45 la quindicesima edizione della "Corsa dei Santi", la tradizionale manifestazione sportiva da 10 chilometri con partenza e arrivo in Piazza San Pietro, che si tiene tradizionalmente ogni 1 novembre. Quest'anno attesi 3.500 atleti provenienti da 47 nazioni.

LE RESTRIZIONI

DEVIAZIONI AL TRASPORTO

La partenza e l'arrivo, tecnicamente, saranno in piazza Pio XII: la gara comincerà alle 8,45 ma già dalle 8 verrà chiuso l'intero percorso della manifestazione che interesserà, tra le altre, via San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo Argentina, via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via della Traspontina e via della Conciliazione.

Per quel che riguarda il trasporto pubblico locale modifiche, tra le 8 e le 11 circa, per 44 linee il cui dettaglio è reperibile sia sul sito atac (www.atac.roma.it) che su quello di Roma Servizi per la Mobilità (www.romamobilita.it).

Saranno temporaneamente soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Cavour, via Paola, lungotevere Marzio, piazza Risorgimento (solo per la linea 81), viale Giulio Cesare (solo per la linea 87) e piazzale dei Partigiani (solo per la linea 83). Dalle 8 alle 11 la linea 8 effettuerà capolinea provvisorio in piazza Cairoli; le linee 34, 46 e 916F sul lungotevere in Sassia; la linea 44 sul lungotevere dei Pierleoni; le linee 49 e 913 in piazza Risorgimento; l'83 a piazza Barberini; la linea 115 presso il terminal Gianicolo; la linea 715 in piazzale Ugo La Malfa; la 990 in viale Giulio Cesare.

LA GARA

La corsa si articolerà su due distanze: la classica 10 chilometri (competitiva e non competitiva) ed un'inedita 3 chilometri aperta ai soli amatori. Come detto, la partenza e l'arrivo saranno, per entrambe le distanze, in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro. Da qui, il percorso si snoderà interamente nel centro storico di Roma toccando i principali luoghi di interesse della città, tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Con il pettorale numero 1 partirà l'olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino che da anni si dedica al running e al triathlon. Tra gli atleti d'elite in gara, spiccano in campo maschile Federico Riva, 22enne mezzofondista romano delle Fiamme Gialle e il 38enne grossetano Stefano La Rosa, dei Carabinieri, mentre in campo femminile fari puntati sulla 24enne mezzofondista torinese Elisa Palmero, atleta dell'Esercito. La gara, con inizio alle ore 8.45, sarà ripresa dalle telecamere di Mediaset, che la trasmetterà con apposite finestre nel corso del programma Mattino 5 avvalendosi del commento di ospiti d'eccezione come Sara Simeoni, Fiona May e la pesista azzurra Danielle Madam. Oltre che per il suo percorso unico, la Corsa dei Santi si caratterizzata per la sua vocazione solidale. Anche quest'anno alla gara sarà infatti abbinato un progetto promosso da Missioni don Bosco: a Kakan, in Guinea Conakry, i salesiani vogliono usare lo sport come veicolo educativo attraverso la costruzione di un centro sportivo polifunzionale che sarà utilizzato per promuovere lo sviluppo dei giovani.