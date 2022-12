Roma, a Colle Oppio riapre lo skatepark: presto anche un campo da pallavolo e un'area dedicata al fitness

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente di Sport & Salute, Vito Cozzoli, e l’assessore allo Sport del Comune, Alessandro Onorato, hanno illustrato il progetto di riqualificazione dello Skatepark del colle Oppio dove, a luglio scorso, si è tenuto il World street Skateboarding Rome 2022, che da oggi ha ufficialmente riaperto. Le chiavi dello Skatepark sono state, infatti,«» simbolicamente consegnate agli skaters guidati dallo skateboarder olimpico Alessandro Mazzara. A fianco della pista di skate sorgeranno a breve, un campo di volley, un campo di urban soccer ed un’area dedicata al fitness con macchinari utili ad attività isotonica e cardio, utilizzabili anche da disabili e bambini.

Supercoppa Italiana, le campionesse della Roma premiate dal sindaco in Campidoglio: «E a giugno i lavori al campo di Tre Fontane»

Skatepark Colle Oppio, allestito l'albero di Natale

Il recupero dell’area ha previsto livelli di intervento diversificati. Intanto Il Parco del Colle Oppio avrà il suo albero di Natale. Infatti, un abete è stato posizionato ed allestito in parte, il compito di completarne l’addobbo è stato dato agli skaters, insieme alla consegna simbolica dello skatepark. Ad accogliere tutti la mostra fotografica curata da Paolo Cenciarelli con immagini del movimento skate capitolino degli ultimi anni.

Il parco è stato realizzato come struttura temporanea per il World Street Skateboarding Tour Roma 2022.

Skatepark Colle Oppio, strumenti per il fitness

Nello spazio tra lo skatepark e il muro di cinta verso Viale del ponte Oppio verrà realizzata un’area per l’installazione di macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio anche per diversamente abili e bambini. Sul lato dello skatepark rivolto verso il Colosseo, verrà realizzato un campo da pallavolo da 9 metri per 18 con uno spazio di rispetto perimetrale di circa 2 metri in prato misto sintetico naturale.

A fianco del campo da pallavolo ma verso Via delle Terme di Tito verrà realizzato un campetto da urban soccorso da 10 metri per 15 con un prato misto fra sintetico e naturale.