Sabato 31 Dicembre 2022, 09:46

Tre, due, uno... Tutto pronto per il countdown della mezzanotte. A Roma si torna a festeggiare in strada, di nuovo senza restrizioni e misure anti-Covid e per questo c'è molta apprensione tra chi deve vigilare sull'ordine e la sicurezza pubblica affinché tutto si svolga per il meglio e senza incidenti. Si teme soprattutto che in Centro possano confluire con le metropolitane aperte fino a tardi branchi di ragazzini pronti a scontrarsi tra di loro o a colpire e rapinare coetanei e non solo. Le baby gang, del resto, nel corso di questo 2022, a Roma si sono fatte sentire, con episodi di pestaggi e violenze nelle zone di Trastevere e del Colosseo. Raid a volte filmati e postati sui social.

PARTY FANTASMA

In questi giorni si sono tenute riunioni in Prefettura e briefing tra le forze dell'ordine. Mille gli agenti in campo tra polizia e carabinieri, altrettanti i vigili urbani suddivisi su più turni. Stamani 5mila podisti sono attesi alla WeRunRome, circuito che attraverserà il Centro. Misure di sicurezza speciali anche per i Vespri delle 17 in Vaticano. Di certo c'è che torneranno alla carica anche gli abusivi: l'esercito di venditori ambulanti in arrivo dal Sud pontino è pronto ad assiepare l'area del Circo Massimo dove si terrà il live Rome Restarts 2023, ossia il Concertone. Previste 42500 presenze nell'arena e fino a 50mila nel perimetro. Si tratta degli stessi vu' cumpra' che, a ogni kermesse o manifestazione en-plein-eir, girano coi loro carrelli a distribuire acqua e alcolici in barba a qualsiasi normativa (è attiva l'ordinanza anti-vetro). Ma c'è allerta anche per le feste e i veglioni illegali dove non esistono misure di sicurezza e che nascondono dietro l'angolo il perenne pericolo della truffa: ingressi pagati in anticipo per party che si rivelano fantasma. I fari della polizia amministrativa sono puntati soprattutto sulle ville dell'Appia Antica e sui casali lungo la Cassia e la Flaminia, ma anche sugli hotel nei pressi della stazione Termini.

IL RADUNO

Un'ordinanza del neo-questore Carmine Belfiore ha impartito le linee guida della security, disponendo un rafforzamento ulteriore delle misure con l'aiuto delle unità speciali anti-terrorismo di carabinieri e finanza. Questo già a partire dal pomeriggio quando, intorno alle quattro, si sono dati appuntamento (senza autorizzazioni) davanti alla sede della Dnaa, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli anarchici di tutta Italia. Protesteranno contro il regime del 41 bis imposto al leader Alfredo Cospito detenuto a Sassari e in sciopero della fame. In queste ore sono stati rafforzati i controlli ai caselli autostradali e alle stazioni. Le antenne di Digos e Informativa dell'Arma sono ben tese. La mattina, gli anarchici romani, come ogni anno si ritroveranno con tutta probabilità davanti al carcere di Rebibbia. Non si attendono grandi numeri, anzi, ma l'attenzione è comunque alta.

Dalle 21,30 si alterneranno sul palco del Circo Massimo Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. La festa organizzata dal Campidoglio proseguirà anche dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale dj-set. Per l'occasione, nella zona sarà istituita un'area di sicurezza chiusa e transennata, con varchi di accesso attraverso cui il pubblico accederà solo dopo i controlli del caso, anche con i metal detector. I varchi di accesso, con le relative chiusure al traffico, saranno in: via del Circo Massimo/via Fonte di Fauno; via dei Cerchi/piazza di Porta Capena; via della Greca/Circo Massimo; via dei Cerchi/via San Teodoro; piazzale Ugo La Malfa/via delle Terme Deciane. Possibili chiusure anche in via dell'Ara Massima di Ercole e via di Santa Maria in Cosmedin. Le prime chiusure, dalle 7 del mattino in via dei Cerchi. La Questura ha richiesto la chiusura della stazione metro di Circo Massimo sulla linea B/B1 dalle 22. Attive le Ztl. Domani sorvegliati speciali la messa delle 10 a San Pietro in occasione della 56esima giornata mondiale della pace, alle 12 l'Angelus di Papa Francesco e alle 14 musica in Centro con gli 800 musicanti delle Street band.