Capodanno 2024 al Mercato Centrale di Roma

Inizia l’organizzazione per i festeggiamenti del nuovo anno che sta per arrivare. A Roma non mancano le iniziative e se alla domanda: “cosa fai a Capodanno? Non sai rispondere”, potresti invitare i tuoi amici presso il Mercato Centrale di Roma (Via Giovanni Giolitti 36). L’evento è strutturato tra musica e bontà: festeggerai il 2024 al Mercato accompagnato dalle gustose specialità degli artigiani, e dal DJ Set di StefyP Dj present by Stefano Capasso.

Al Mercato, con l’acquisto della Che Buono Card avrai una carta spendibile presso tutte le botteghe e che ti dà diritto ad un posto riservato in piazza per la serata, il Prosecco per brindare alla mezzanotte sarà offerto dalla stessa organizzazione. Che Buono Card sarà disponibilie anche per i bambini fino a 12 anni, mentre per i bambini sotto i 6 anni l’entrata sarà gratuita. La Che Buono Card è valida solo per la serata del 31 dicembre 2022. L’evento avrà inizio dalle ore 19.00 e il Mercato chiuderà eccezionalmente alle ore 01.00.



La storia del Mercato Centrale.

Il progetto Mercato Centrale nasce nel 2014 da un’idea di Umberto Montano, imprenditore della ristorazione, e dall’esperienza imprenditoriale del gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, leader in Italia nel settore del turismo all’aria aperta, co-fondatori del progetto.

La sinergia nata dall’incontro tra i due ha dato vita a un nuovo modo di parlare del cibo che fa della semplicità il suo punto di forza.

Un’idea solida, che si realizza in un format innovativo e che riporta al centro gli artigiani del gusto e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà.

Il Mercato Centrale non è solo un luogo per mangiare e fare la spesa, ma un centro di aggregazione in cui cibo e cultura si fondono, grazie anche a un fitto calendario di eventi gratuiti e aperti a tutti, grandi e piccini. Si riscopre la funzione storica del mercato come luogo di destinazione, di incontro e di scoperta, aperto alla città in un dialogo costante con il tessuto urbano.