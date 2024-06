Giovedì 13 Giugno 2024, 04:35

IL CASO

Un mosaico bianco probabilmente del I secolo dopo Cristo. E una “fullonica”, una tintoria, non ancora datata ufficialmente ma probabilmente del IV-VI secolo dopo Cristo. Due ritrovamenti archeologici a piazza Pia che però, stando a quanto filtra dal Campidoglio, non metteranno a rischio i tempi di realizzazione dell’opera.

LA PRESENTAZIONE

Per domani è stata messa in agenda del sindaco Gualtieri e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, una conferenza stampa in cui saranno presentati i due ritrovamenti e fornite garanzie sulla tempistica di conclusione del cantiere. L’obiettivo era e rimane quello di terminare ogni lavorazione in tempo per l’apertura della Porta Santa che Papa Francesco farà nella notte del 24 dicembre prossimo. Indicazioni ufficiali di ciò che è emerso dagli scavi non ne vengono fornite proprio per non “bruciare” l’incontro con i giornalisti.

I ritrovamenti, come detto, sono due. Il primo, il mosaico a tessere bianche, viene ritenuto come risalente al I secolo dopo Cristo. L’areale di piazza Pia ricade all’interno delle zone dove erano collocati due “horti”, cioè due giardini facenti parti di ville nobiliari. Nello specifico, gli “horti Agrippinæ”, cioè i giardini della villa di Agrippina Maggiore, nipote diretta dell’imperatore Augusto, madre dell’imperatore Caligola e nonna materna dell’imperatore Nerone. E l’altro, gli “horti Domitæ”, cioè quelli della villa di Domizia Longina, la moglie dell’imperatore Domiziano, l’ultimo della dinastia dei Flavi. Il mosaico, privo di elementi decorativi, faceva parte probabilmente della pavimentazione di locali soggetti a frequente calpestio. Ora, per consentire la prosecuzione dei lavori, dovrà essere rimosso dagli archeologi.

Il secondo ritrovamento è quello della antica tintoria, la “fullonica”, un opificio nel quale si lavavano e tingevano i tessuti. Anche qui, la datazione sarà ufficializzata più avanti ma l’idea che circola è che sia stata realizzata fra il IV e il VI secolo dopo Cristo. Qui, però, le operazioni di rimozione dei reperti saranno un po’ più complesse.

TEMPI

Il nodo, fondamentalmente, è quello di capire se questi ritrovamenti potrebbero mettere in dubbio la conclusione dei lavori a piazza Pia - dove, lo ricordiamo, si sta realizzando un pezzo dei sottopassi del lungotevere che consentirà di “saltare” proprio piazza Pia e via della Conciliazione - che, fino a questo momento, marciavano in sincrono con il cronoprogramma iniziale. Secondo il Campidoglio non dovrebbero esserci ritardi e, quindi, ruspe e operai dovrebbero andare via prima che il Santo Padre apra la Porta Santa.

Quello dei ritrovamenti archeologici è un tema costante nel sottosuolo romano acuito, in questo caso, dalla necessità di accelerare le opere, commissariate, che, quindi, saltano tutta la fase di analisi archeologica preventiva.