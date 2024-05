Sabato 25 Maggio 2024, 06:50

Ci sono almeno 50mila studenti romani tra i 15 e i 19 anni che fumano cannabis. In pratica, uno su quattro. E poi c’è un dato che preoccupa tremendamente: cresce il numero di bambini della Capitale che già tra i 9 e i 10 anni, ha la sua prima esperienza con la marijuana. L’allarme viene dall’Ordine dei medici di Roma che per il prossimo 29 maggio ha organizzato un incontro che prevede in programma gli interventi, tra gli altri, dei ministri della Salute (Orazio Schillaci) e dell’Istruzione (Giuseppe Valditara) del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Rocco Bellantone e dei vescovi della Diocesi di Roma Baldassarre Reina e Michele di Tolve. Un vertice, dunque, per osservare da vicino la fotografia del rapporto tra i giovanissimi e le dipendenze, ma anche per trovare soluzioni a questa condizione che, nel corso degli anni, si è di gran lunga aggravata.

Il confronto

Il professor Antonio Bolognese è il responsabile scientifico della Commissione per lo studio e la prevenzione delle Dipendenze dell’ordine dei medici della Capitale, ed è lui sottolineare che, mettendo a confronto il periodo prepandemico con il 2023-2024, le abitudini del consumo di cannabis sono molto cambiate. «L’età media della “prima volta” si è abbassata - dice - Prima l’esordio poteva avvenire intorno ai 13 anni, ora abbiamo sempre più casi di bambini di 9 o 10 anni che hanno questa loro prima esperienza. A Roma stimiamo in circa duemila i ragazzi intorno ai 12 anni che fanno abitualmente uso di cannabis. Abbiamo testimonianze di chi ci racconta che i pusher restano fuori dalla scuola e danno cinque euro agli studenti che poi riescono a vendere la droga in classe».

Le cause

Ma perché avviene tutto questo? «Ci sono anche i social network dietro all’aumento delle tossicodipendenze perché i più piccoli vedono i ragazzi più grandi che ne fanno uso - aggiunge Bolognese - E ci sono anche i coetanei che suggeriscono le droghe come “soluzione” per avere meno ansia e stress, sbagliandosi. Non si rendono conto dei gravi danni che si apprestano ad avere: tutti gli stupefacenti incidono sul cervello, il cui sviluppo si conclude intorno ai 25 anni. Come dimostrano alcune ricerche scientifiche, soprattutto per i giovani intorno ai 13 e ai 14 anni, l’uso di droghe come la cannabis può comportare importanti deficit cognitivi con una diminuzione anche di otto punti percentuali del quoziente intellettivo». Ci sono alcuni campanelli d’allarme che dovrebbero preoccupare i genitori e che potrebbero far pensare all’uso di sostanze stupefacenti da parte dei figli. I comportamenti, tutto a un tratto, cambiano. E non sono semplici malesseri. I ragazzi si sentono all’improvviso demotivati, non vogliono più fare sport o uscire, hanno un calo nel rendimento scolastico. «A questo punto il genitore deve riprendere la sua autorità ed evitare di fare l’amico, deve avere una vera empatia e il coraggio di rivolgersi a professionisti in grado di aiutarlo», dice il responsabile scientifico della Commissione per le dipendenze dei medici romani. I medici romani hanno organizzato una serie di incontri nelle scuole per spiegare ai ragazzi quanto possa far male l’uso di stupefacenti. Si tratta di un progetto sperimentale che ha coinvolto dieci istituti scolastici della Capitale - e diversi centri sportivi - puntando all’educazione tra pari. In sostanza, sono i ragazzi stessi a spiegare ai loro compagni di classe gli effetti negativi. «Bambini e ragazzi sono sempre più dipendenti dalle droghe - dice Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma - Tutto questo causerà danni alla crescita irreversibili. Abbiamo sviluppato un progetto pilota per coinvolgere i giovani nelle scuole e nei centri sportivi e per aiutare anche le loro famiglie».