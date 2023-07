Lunedì 24 Luglio 2023, 00:15

Più Open bus in futuro nel Centro di Roma. Il Comune cambia idea sui mastodontici pullman tanto amati dai turisti - soprattutto quelli a due piani - ma scatena le ire dei residenti perché sono praticamente concentrati tutti nelle aree centrali. E - vista la loro stazza - rallentano il traffico o occupano non pochi stalli di parcheggio. Senza contare che i troppi operatori presenti spesso operano, anche sugli stessi tragitti, con fermate diverse. Lo scorso anno l’amministrazione capitolina aveva iniziato un percorso per ridurre il numero delle vetture (52) autorizzate nelle strade di Roma, proprio per venire incontro alle lamentele dei residenti. Ma adesso il Campidoglio si sta muovendo in un’altra direzione: ci sarebbe la volontà di tagliare soltanto gli operatori (da 10 dovrebbero diventare cinque), ma parallelamente si vuole aumentare il numero dei bus. Dopo uno studio curato dalle università romane su richiesta dello stesso Campidoglio, l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, avrebbe comunicato alla maggioranza di centrosinistra che - considerando il numero di turisti e quello dei residenti in base ai chilometri da percorrere - le autorizzazioni possono salire anche a 55. Tenendo conto che dei 52 Hop-on Hop-off autorizzati, ne girano regolarmente 45, ce ne saranno dieci in più. Cioè il 20 per cento in più. Il che comporterà ulteriori problemi sul fronte della viabilità.

LE NUOVE REGOLE

Per avviare il nuovo corso, l’estate scorsa è stato approvato in giunta un regolamento per i servizi di trasporto di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico. Ma il testo non soltanto non è mai arrivato in Aula Giulio Cesare, ma una settimana fa la maggioranza ha deciso di stralciarlo dall’ordine dei lavori dell’ultimo Consiglio: infatti, non c’erano le condizioni, cioè i voti, per il via libera definitivo. Nel centrosinistra capitolino ci sono molti dubbi sul provvedimento e non soltanto sull’aumento dei bus granturismo. Il dipartimento Mobilità, interpretando quanto prevede una legge regionale del 2018, è convinta che - una volta approvato il regolamento - debbano decadere tutte le autorizzazioni esistenti. Alcune di esse non prevedono scadenza e tutte andranno rimesse a gara con una procedura di selezione pubblica. Di fronte alla possibilità che non ci sia un periodo transitorio, le aziende che gestiscono il mercato degli Hop-on Hop-off hanno già minacciato il Campidoglio di fare ricorso. Questo avvertimento sta spaventando pezzi del Pd, anche perché i contenziosi amministrativi possono durare all’infinito. E, nota un consigliere di maggioranza «tra poco più di due anni si apre la Porta Santa e rischiamo di restare senza questo servizio per il Giubileo». Sempre all’interno della maggioranza è nata una proposta alternativa: verrà prorogato l’affidamento a tutte quelle ditte che hanno fatto investimenti per migliorare il servizio. La durata della deroga sarà parametrata in base alle cifre impegnate e al tempo di ammortamento. Una soluzione di compromesso che eviterebbe l’avvio dei contenziosi, ma che non piacerebbe all’assessore Patanè.

Le posizioni al momento sembrano lontane, tanto che c’è già chi vocifera che sarà necessario un vertice di maggioranza con il sindaco Roberto Gualtieri a fare da piacere. Dal canto suo Patanè vuole andare avanti per la strada tracciata in giunta un anno fa con il suo nuovo regolamento, dove sono presenti paletti per ridurre il caos imperante oggi nelle strade di Roma. Intanto, come detto, rispetto al passato le compagnie che gestiscono gli Open bus dovranno partecipare a un bando per ottenere l’autorizzazione (che sarà di 8 anni). Parallelamente, con un successivo provvedimento, dovrebbe essere anche introdotto un tetto al numero delle ditte in circolazione: da dieci dovrebbero scendere a cinque. Tra le altre norme per gestire il servizio, sono previsti per le aziende l’obbligo di presentare una dettagliata mappa delle fermate, che non si devono sovrapporre a quelle del trasporto pubblico di linea ordinario. I bus poi avranno tempi di sosta contingentati e le paline dovranno essere comuni. Per non concentrare questi mezzi in centro storico i percorsi delle corse, gli Hop-on Hop-off non potranno accavallarsi sulle tre aree - la Ztl A, il Tridente e le vie limitrofe, la Ztl B che comprende la fascia verde e la Ztl C - nelle quali è diviso oggi il transito dei torpedoni. I biglietti potranno essere venduti solamente nelle biglietterie, via internet e a bordo, ma non più da operatori in strada.

Prima del Covid, gli Open bus scarrozzavano circa un milione e mezzo di turisti all’anno. Per questo quello capitolino è un mercato molto ricco: non a caso avrebbero bussato alla porta del Campidoglio ditte di altre regioni ma anche alcune realtà che fanno parte del consorzio Tpl, che opera nel trasporto di linea nelle periferie capitoline.