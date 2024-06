Domenica 9 Giugno 2024, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 09:59

Furto da più di 500 mila euro da Bulgari in via dei Condotti. I ladri sono entrati intorno a mezzanotte facendo un buco nel pavimento di uno dei locali di servizio e portando via pezzi del valore di circa 30 mila euro l’uno, per una cifra complessiva di circa 500mila euro.

Sul posto diverse pattuglie della polizia di Stato e la scientifica che si è occupata dei rilievi. Sul caso indaga ora la Mobile.