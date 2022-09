Bollette, maxi conto per storica gelateria romana in Centro: «Insulto al nostro lavoro 17mila euro da pagare»

«Questa bolletta è un insulto al mio lavoro, è l'esempio limpido del venir meno di un patto fondamentale tra stato e imprese, violenta la mia onestà, i ragazzi che lavorano con me. Polverizza la speranza, inaridisce i desideri».

Maxi bolletta per la gelateria Fassi

Così in un post il titolare della storica gelateria nel cuore di Roma "Fassi" pubblica la bolletta dell'energia che per il mese di luglio 2022 è arrivata a 17.862 ovvero quadruplicata rispetto ai 4.741 del 2021 e riferita ad un consumo pressochè identico. «La pagherò, venderemo novemila coppette da due euro al mese solo per pagare la corrente - spiega Andrea Fassi che è anche vicepresidente dei locali storici Fipe - In Italia, a lavorare bene, anche un animo come il mio con energie infinite si annoia e ha paura. Per ora reggo sia mai lasci spazio al gelato all'amatriciana o al sorbetto di funghi porcini o, peggio ancora, a quelle poltiglie scolorite e gonfie».

