Bolero, la danza delle Parole a Roma

La libreria Zalib, noto centro culturale nel cuore di Trastevere (Roma), si prepara ad accogliere, dal 13 al 15 giugno, la prima edizione di Bolero, la danza delle parole; un festival organizzato con passione e dedizione dallo staff di Zalibinsieme alla società di produzione cinematografica Fidelioe all’associazione La Casa Sul Fiume.

Bolero è un evento non-profit che mira alla diffusione e allo scambio di idee di valore. Un mix virtuoso di argomenti multidisciplinari dove il fil rouge verterà sulle idee per un futuro più sostenibile da punti di vista differenti. Il festival, nato dall’idea del produttore Silvio Maselli, ha l’obiettivo di creare conversazioni stimolanti, soprattutto grazie alle importanti community di persone che creano: liberi pensatori, innovatori e sognatori riuniti per condividere nuove visioni sulla nostra società. Saranno due giorni di incontri e dibattiti su temi caldi, con ospiti di grande risonanza come Cecilia Sala, Nicola Lagioia, Francesca Comencini, Christian Raimo, Daniele Luchetti, Francesca Santolini. Affianco a loro saliranno sul palco anche esponenti di vari collettivi e associazioni: Rete Studenti Medi, Ultima Generazione, Donne per strada, Fondazione Una Nessuna Centomila. I panel saranno moderati da Silvio Maselli, Eva Milella, Nicola Ravera Rafele e dagli organizzatori di Zalib.

L'evento.

Bolero è un evento ad INGRESSO GRATUITO che si svolgerà dalle sei del pomeriggio fino alla mezzanotte, la serata conclusiva sarà sabato 15 giugno con una festa in onore del Pride.

Durante le serate del 13 e 14 giugno esporrà i suoi lavori Alberto Gramegna, artista e scenografo che ha realizzato la locandina del festival.

Il programma.

- Giovedì 13 giugno 2024 - ore 18.00/20.00

Non sparate sulla scuola.

Bilancio di fine anno scolastico tra proposte educative dannose e repressione.

​Daniele Luchetti

​Christian Raimo

​Rete Studenti Medi​

-Giovedì 13 giugno 2024 - ore 21.00/23.00

Come i miliardari ci hanno fregato. L'immaginario di ElonMusk e i suoi fratelli.

​Cecilia Sala

​Nicola Lagioia​

- Venerdì 14 giugno 2024 - ore 18.00/20.00

Fermare il termometro. Non c'è pace senza giustizia climatica.​​

​- Venerdì 14 giugno 2024 - ore 21.00/23.00

Ragazze elettriche. Il futuro è nelle nostre mani.

​Celeste Costantino - Fondazione Una Nessuna Centomila

​Bianca Hirata - Donne per strada

​Francesca Comencini - 100autori