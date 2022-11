Roma, bici e monopattini invadono marciapiedi e carreggiata: un rischio per i pedoni e per gli automobilisti

Non importa in quale zona di Prati tu sia, una certezza c’è: almeno una volta hai dovuto fare lo slalom tra i monopattini elettrici. La comodità e la velocità rappresentata da questi mezzi di locomozione, si accompagna alla pericolosità che determinano per chi li utilizza e per chi li evita.

Un rischio non solo per i conducenti, ma anche per i pedoni : secondo le statistiche dell’Istat sono circa 127 i passanti investiti nel 2021.

Piccoli, agevoli, poco visibili dallo specchietto, non molto stabili, i monopattini hanno incentivato la nostra pigrizia e diminuito i nostri ritardi dovuti dalla “ricerca del parcheggio”. Infatti, i nuovi autisti di biciclette e monopattini, non si pongono problemi ad abbandonarli in mezzo alla strada dopo aver chiuso velocemente la propria corsa.

Il nuovo codice della Strada entrato in vigore il primo gennaio 2022, sancirebbe l’assoluto divieto di sosta dei monopattini sui marciapiedi.

Eppure dalla cronaca della capitale non figura nessuna intenzione al rispetto di queste norme.

Che sia di giorno o di notte, ad un semaforo o ai lati del marciapiede, questa invasione non accenna a fermarsi.