Prati, banda del buco in azione: rapinata una gioielleria. Ladri entrati dall'appartamento di sopra

Banda del buco in azione a Roma, in via Candia, quartiere Prati. Una gioielleria è stata rapinata da una banda che si è introdotta nel negozio attraverso un foro scavato nell'appartamento sovrastante, adibito a b&b.

L'Aquila, gioielleria in pieno centro rapinata da banditi armati

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli specialisti della scientifica per i rilievi. Ancora non è stato quantificato l'entità del bottino portato via dai criminali.

Roma, imprenditore minacciato con una pistola in viale del Policlinico: il ladro gli ruba l'orologio da 30mila euro