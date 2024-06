Lunedì 10 Giugno 2024, 06:01 - Ultimo aggiornamento: 06:12

«C’è qualcuno di famoso?». I turisti e le tante persone che ieri mattina si trovavano a via dei Condotti, chi per una passeggiata, chi per veder passare i partecipanti della maratona, non si capacitavano del via vai di telecamere e polizia di fronte alle vetrine di Bulgari. Certo non potevano immaginare che poche ore prima, intorno alla mezzanotte, la banda del buco, una delle tante che operano su Roma, aveva colpito di nuovo, proprio lì, in una delle gioiellerie più famose del Centro, scavando un buco nel pavimento e portando via oggetti preziosi del valore di mezzo milione di euro, prima di essere messi in fuga dall’intervento delle forze dell’ordine.

C’è però chi non è affatto stupito dell’accaduto, anzi, crede che il colpo poteva in qualche modo essere evitato. «La rete fognaria sotto via dei Condotti è come una metropolitana e sappiamo anche che queste gallerie ciclicamente vengono visitate», dice Gianni Battistoni, presidente dell’Associazione dei commercianti che porta il nome dell’omonima via.

I COMMERCIANTI

«Siamo sempre lì - spiega - un furto così con scasso è imprevedibile perché nonostante tutte le fortificazioni se vogliono entrano». Ma quelle gallerie, negli anni, erano finite sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine. «Tanti anni fa, circa 15, venivano fatte ispezioni mensile delle fognature proprio perché si sapeva del camminamento che c’era», continua Battistoni che sottolinea come via dei Condotti sia «una via ad alto rischio, ci sono tante gioiellerie e negozi che vendono merce di lusso quindi è molto appetibile. Come buchi, buchi bene. Non è pensabile che la rete fognaria non sia tenuta d’occhio». «L’unica fortuna è che gli agenti siano intervenuti subito, così da mettere in fuga queste persone e limitare i danni», aggiunge il presidente dell’Associazione.

Un colpo ben organizzato e portato a segno da cinque persone che nei giorni precedenti potrebbero aver fatto dei sopralluoghi all’interno ma anche all’esterno del negozio.

«Se nel tridente si ripristinasse la legalità sarebbe già un forte aiuto a percepire segnali anomali. Queste persone devono essere andate sul posto a vedere. Una volta avevamo carabinieri che passavano, ormai passano solo i delinquenti. Anche questo turismo selvaggio porta un via vai continuo, non si capisce più niente, e crea quella confusione dove poi il malavitoso si infila», conclude Battistoni.

I RESIDENTI

Se è vero che un martello pneumatico fa parecchio rumore, è altrettanto vero che via dei Condotti è una strada con ben poche abitazioni. Probabilmente per questo i residenti non si sono accorti di nulla, se non all’arrivo delle forze dell’ordine. «Sono passata tornando a casa e c’erano diverse macchine della polizia, oltre ad un gruppo di persone che abitano in zona che erano scese in strada per capire cosa fosse successo ma nessuno aveva sentito nulla», ha detto una residente passando davanti alla gioielleria appena aperta (parzialmente) ieri mattina.

