Roma, parcheggia l'auto sulle strisce blu ma al ritorno la trova tansennata. «Colpa di un cantiere»

La solita passeggiata pomeridiana tra le strade di Roma si può trasformare nella constatazione che in questa città puoi rischiare di trovarti la macchina parcheggiata sulle strisce blu chiusa tra le sbarre per i lavori in corso non segnalati. È quello che è successo ieri su via Mamiani (strada che collega la stazione Termini a Piazza Vittorio Emanuele II) ad una giovane ragazza che uscita con le amiche per un pomeriggio di shopping, al loro ritorno la brutta sorpresa per riprendere l’autovettura completamente chiusa tra le transenne per dei lavori di ristrutturazione del manto stradale.

A commentare la ragazza: «Quando sono arrivata qui per parcheggiare l’auto, la zona non era transennata e non c’erano cartelli a segnalare che non avrei dovuto parcheggiare tra l’altro in un parcheggio a strisce blu.

Ho trovato un cartello lasciato sulla macchina con scritto “Non potevi parcheggiare, zona cantiere". A quel punto abbiamo deciso con le mie amiche di spostare le transenne, uscire con la macchina e rimetterle apposto. Per fortuna, non mi hanno fatto multe ma se le transenne erano state fissate io non avrei potuto uscire e avrei dovuto chiamare i vigili. Io penso che per evitare il fatto, basterebbe che si segnalassero i luoghi che improvvisamente si trasformano in dei cantieri, soprattutto se questo luogo si tratta di un parcheggio a strisce blu».