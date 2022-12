Autista Atac ferma il bus a Roma e litiga con un automobilista: «Ti sfondo». L'azienda lo sospende (e gli toglie lo stipendio)

La tensione, le urla, la lite. Tutto a Roma, a piazza Venezia. Di giorno: un autista Atac ha litigato con un automobilista e ha inveito contro di lui con minacce e bestemmie. Per sfortuna del conducente dell'autobus della linea 64 dell'Atac, una passante ha registrato l'episodio avvenuto ieri pomeriggio e ha pubblicato il video su Twitter.

Nel giro di due ore, l'azienda del trasporto pubblico capitolino lo ha individuato e lo ha sospeso. «Atac ha individuato e sospeso un conducente in servizio sulla linea 64 che, coinvolto in un diverbio per questioni di viabilità, si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico». Lo si legge in una nota di Atac. «Il provvedimento di sospensione, dalle funzioni e dallo stipendio, è stato deciso a seguito di immediata indagine attivata dall'azienda a seguito di segnalazione ricevuta nel primo pomeriggio».

Nel video si sente bene l'atutista dire «te sfonno, te sfonno». Un gruppo di persone (tra loro anche un dipendente Ama) ha cercato di fermare e calmare il dipendente dell'azienda di trasporto pubblico romano che, per regolamento, durante il servizio non potrebbe scendere dal mezzo. L'intera scena è avvenuta davanti agli occhi di decine di testimoni e soprattutto di diversi smartphone che hanno ripreso la scena, poi rilanciato su Twitter, TikTok e Facebook.