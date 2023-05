Vaticano, in auto forza varchi d'ingresso: gendarme spara alle ruote per bloccarlo. Arrestato 40enne

Momenti di paura questa sera in Vaticano. Un uomo a bordo di un'auto ha forzato il varco di Porta Sant'Anna a forte velocità, non rispondendo all'alt delle Guardie Svizzere. Per fermarlo la gendarmeria è stata costretta a sparare un colpo alle gomme dell'auto.

L'uomo è riuscito a raggiungere comunque il Cortile di San Damaso dove alla fine è stato arrestato. Ha circa 40 anni, era in stato di alterazione psicofisica. Ora è in una cella presso la caserma della Gendarmeria.

Tentativo di irruzione in Vaticano

L'uomo, di circa 40 anni, è stato sottoposto immediatamente a una visita dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che riscontravano un grave stato di alterazione psicofisica. Attualmente - informa la sala stampa vaticana - la persona si trova in una cella detentiva presso i nuovi locali della Caserma della Gendarmeria, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.