AS Roma femminile campione d'Italia premiata in Piazza Campidoglio

Roma è Campione d’Italia grazie alla squadra di calcio femminile AS Roma Women, premiata con la Lupa Capitolina dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assessore Alessandro Onorato e da tutta la giunta comunale, che ha accolto le atlete in una Piazza Campidoglio assolata, dopo oltre dieci giorni di maltempo. E così, splende il sole per le sportive guidate da Mister Alessandro Spugna, che ha lasciato il palco e gli onori a Lina Souloukou, nuova CEO della AS Roma, seguita da Elisabetta "Betty" Bavagnoli, dirigente sportiva e responsabile del settore femminile della squadra. Con loro sul palco, anche l’adorata ed acclamata capitana, la romana e romanista Elisa Bartoli che, al termine della premiazione, ha regalato all’assessore Onorato la maglia autografata da tutte le compagne giallorosse. “Un’annata d’oro per la femminile, al suo primo anno di professionismo. Bene in campionato così come in coppa, puntando al prossimo quattro giugno in cui ci regalerete altre emozioni” –, dichiara per primo il Sindaco Gualtieri che, prosegue: “Una fila di successi non è mai casuale. È stato fatto un percorso costruttivo dalla società, che ringrazio, in quanto ha scelto d’investire con forza sul rilancio del calcio a Roma e di aver deciso di puntare molto anche sul calcio femminile”, ha poi concluso il primo cittadino. A Gualtieri ha fatto eco la dichiarazione di Onorato, che ha sottolineato quanto la città stia facendo anche in termini pratici, per la squadra femminile giallorossa e per il calcio in generale. “Il primo luglio 2022 c’è stato il passaggio al professionismo per il calcio femminile. Della serie ‘meglio tardi che mai’. Speriamo che questa società con il suo grande impegno, possa fare da capofila”, ha affermato l’assessore Sport e Eventi di Roma Capitale che, ha continuato: “Insieme faremo un percorso lungo e a breve al Tre Fontane stiamo già iniziando i lavori per fare ancora di più”.

Emozionata la CEO Souloukou, che ha sottolineato quanto l’AS Roma Women stia contribuendo alla crescita dell’intero settore sportivo di genere. “Chiedo scusa per il mio italiano non ancora corretto.

Ringrazio tutte le ragazze, il Mister Spugna, Betty Bavagnoli e tutto lo staff per l’entusiasmo che ci stanno mettendo” - ha affermato la dirigente greca che, ha poi proseguito - “Oggi celebriamo non solo la vittoria dello scudetto, ma anche la crescita in generale del calcio femminile in Italia. Siamo orgogliosi del contributo della Roma femminile, grazie al Sindaco per averci concesso di festeggiare questo traguardo in una delle piazze più iconiche di Roma”. Gli applausi e la ola, meritata, che giunge dal parterre di campionesse, è tutto per la loro capitana Elisa Bartoli, che esordisce dicendo quanto Roma sia ‘maggica’, soprattutto in una piazza come quella in cui sono state premiate. La Bartoli ha poi auspicato quanto questa vittoria possa essere da stimolo per tutte le bambine più piccole. “Spero che questa vittoria sia una speranza ed un momento di gioia, anche per tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito in tutti questi anni, speriamo di dimostrare sempre chi siamo”, ha concluso la capitana dell’AS Roma trattenendo l’emozione.