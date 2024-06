Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:06 - Ultimo aggiornamento: 07:07

Tenente colonnello Mario Rocco, lei guida la Compagnia dei carabinieri Trastevere. L’ultimo caso su cui siete intervenuti mette in luce la fragilità di molti anziani. Quale consiglio si sente di dare per evitare il ripetersi di vicende analoghe?

«Spesso è difficile trovare delle persone di fiducia, disposte ad accudire anziani che tutti noi abbiamo in famiglia. Però alcuni accorgimenti possono essere adottati soprattutto nelle fasi di scelta su chi affiancare ai nostri familiari. È bene chiedere quante più referenze possibili, partendo dai documenti del “candidato” e quindi anche accertare la regolarità sulla presenza in Italia dal momento che queste professioni sono svolte per lo più da stranieri. A questo affiancare le referenze per il lavoro che andranno a svolgere, non basandosi solo su quanto loro dicono o mostrano. Utile, ad esempio, è chiedere le referenze ad altre famiglie presso cui hanno lavorato in passato. Nel primo periodo poi il consiglio per i familiari è quello di essere presenti quanto più possibile in casa per operare un controllo diretto».

Fra i reati più odiosi, come li definì anche il prefetto Lamberto Giannini, ci sono le truffe. Tentate o portate a segno. Quanto è preoccupante il fenomeno?

«Sicuramente è un fenomeno ben noto quello delle truffe in casa. Le vittime sono persone fragili, facilmente raggiungibili, persone deboli, con una minorata capacità difensiva e per questo facilmente adescabili o circuibili. Tant’è che anche dal punto di vista normativo è prevista una particolare tutela. Un accorgimento soprattutto per i familiari è quello di parlare quanto più possibile con i loro anziani e instaurare dei buoni rapporti con il vicinato in modo che ci sia un riferimento per l’anziano pressoché costante».

Lei si è trovato ad affrontare molte situazioni di questo genere o di aggressioni come quella del badante?

«Per episodi come l’ultimo le dico che si tratta di casi sporadici su cui comunque va prestata sempre un’alta attenzione, sicuramente il fenomeno delle truffe statisticamente è più alto rispetto ad altri reati e più diffuso. Nell’ultimo periodo l’Arma ha svolto attività con campagne informative nei centri anziani e nelle parrocchie e poi una serie di attività investigative sul campo: la Compagnia Trastevere ha svolto da ultimo tre indagini che si sono chiuse con l’arresto di diverse persone e la disarticolazione di gruppi che da un centralino a Napoli facevano partire le telefonate mettendo poi a segno le truffe. Analoga attività è stata condotta, più recentemente, dalla Compagnia Trionfale».

