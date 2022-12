Angelo Onofri è morto a 66 anni, infarto per il titolare del ristorante "Ai Spaghettari"

È morto a 66 anni Angelo Onofri. Il titolare del ristorante "Ai Spaghettari" a Trastevere è stato colpito da un infarto. A salutarlo anche l'ex patron dell'As Roma, James Pallotta. Che su Twitter ha scritto un lungo post con cui ricorda l'amico di un tempo. «Mi ha spezzato il cuore sapere che il mio buon amico Angelo Onofri è morto. Alcuni dei miei ricordi più belli a Roma erano seduti con Angelo fuori dal suo ristorante Ai Spaghettari, parlando del suo amore per #ASRoma e della sua passione per le Harley-Davidson. Preghiere a Francesca, Roberto, Anna e a tutta la sua famiglia».

Heartbroken to hear my good friend Angelo Onofri has died. Some of my best memories in Rome were sat with Angelo outside his restaurant Ai Spaghettari, talking about his love for #ASRoma & passion for Harley-Davidsons. Sending prayers to Francesca, Roberto, Anna & all his family pic.twitter.com/IWaAZ53A1H

