È stato identificato l'uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana alla stazione Termini a Roma. Si tratta di un ragazzo origini polacche di 25 anni. Il giovane è attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio. Il suo nome è Aleksander Mateusz Chomiak, nato a Grudziadz, abituale frequentatore della stazione Termini. Il giovane sarebbe arrivato in Italia circa otto mesi fa.

Aleksander, i viaggi in Italia e le telefonate alla madre

In un post, datato 14 dicembre 2022 e pubblicato sul gruppo Facebook “Zaginieni/vermisst” – una sorta di “Chi lo ha visto” polacco –, viene mostrato un ragazzo molto simile a quello dello scatto presente nel sito delle autorità polacche. Il giovane viene appunto idenfiticato come Alexander, residente a Grudziadz e scomparso. Da quanto riferisce il sito polacco il giovane dallo scorso ottobre non avrebbe più alcun contatto con la famiglia. Dai primi accertamenti della polizia si tratterebbe dello stesso ragazzo ora ricercato a Roma. I genitori lo starebbero ancora cercando. Partito otto mesi fa per l'Italia, non ha aveva un alloggio e non aveva trovato lavoro. Secondo quanto emerge il giovane si muoveva spesso in tutta Italia, dormiva in treno o in strada, sulle scale o all'interno di palazzi abbandonati. Sfruttava locali pubblici per ottenere un accesso internet, come ad esempio McDonald's o le stazioni.

L'ultimo avvistamento della famiglia

L'ultima volta che la famiglia lo ha visto è il 23 ottobre, non avrebbe con sé alcun documento ma sarebbe in stretto contatto con la madre attraverso un cellulare. La donna ha tentato più volte, senza fortuna, di convincerlo a tornare a casa. Nel corso di questi mesi sarebbe stato avvistato a Torino, Venezia e Livigno. Ha anche passato una notte in ospedale, trasportato da un'ambulanza dopo esser crollato in strada.



La descrizione fisica

Aleksander Mateusz Chomiak è alto 180 centrimetri, magro con un peso di circa 70 chili, castano chiaro con gli occhi azzurri. Al momento sono in corso le ricerche del ragazzo con verifiche anche lungo il Tevere, nelle zone a ridosso del fiume spesso frequentate dai clochard come dimore improvvisate.