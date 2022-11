Alberto Bonanni, musicista picchiato e ucciso a Monti per «troppo rumore»: 4 condanne a 14 anni per omicidio volontario

Quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario per il pestaggio in strada del musicista Alberto Bonanni, morto a Roma nel 2014 dopo tre anni di coma. Il fatto avvenne nella zona del Rione Monti. Il gup, al termine di un processo svolto il rito abbreviato, ha accolto la richiesta della Procura condannando per l'accusa di concorso Carmine D'Alise, Christian Perozzi, Massimiliano Di Perna e Gaetano Brian Bottigliero, Nei confronti degli imputati, che hanno scontato già una pena in via definitiva per tentato omicidio, la Procura ha aggravato l'accusa dopo il decesso di Bonanni.

Pestato a morte nel 2011

I fatti erano avvenuti nella notte del 26 giugno del 2011, mentre Bonanni si trovava nella movida del quartiere Monti con alcuni suoi amici quando venne violentemente aggredito e pestato a calci e pugni, finendo in coma. «Nella drammaticità del fatto, per un omicidio avvenuto per futili motivi, rimane la soddisfazione che il giudice abbia aderito alla richiesta della Procura e della parte civile - ha commentato dopo la sentenza l'avvocato Gaetano Scalise, legale di parte civile insieme al collega Stefano Gabbrielli - È una storia molto tragica, perché non si può morire per due schiamazzi dopo un pestaggio così violento».