L’incontro casuale alla stazione poi una gentilezza, un gesto di vicinanza e il giovane diventa il suo stalker. A finire nel mirino del maniaco Natalia K., una straniera nata a Kiev di 20 anni da tempo residente nella Capitale. Perseguitata al cellulare, seguita in ogni spostamento per giorni. Fino a lunedì mattina quando era in metro e ha visto il giovane tra i passeggeri che, ancora una volta, la stava seguendo. La 20enne ha chiamato il papà chiedendo aiuto: non appena è scesa dalla metro alla stazione Termini, ha quindi chiesto soccorso agli agenti in servizio nello scalo romano. I poliziotti, raccolta la denuncia in pochi minuti hanno avviato le ricerche e rintracciato il ragazzo, anche lui straniero di origini ucraine denunciato e arrestato per stalking.

L’ha sentita parlare al telefono in lingua ucraina, così la mattina dello scorso 25 maggio l’ha avvicinata alla fermata della stazione Termini: «Anche io vengo dall’Ucraina, sono scappato dalla guerra ma qui in Italia non ho nulla. Aiutami», le ha detto il giovane. La ragazza pensando di aiutarlo, lo ha accolto in casa offrendogli un pasto caldo. Dopo aver mangiato insieme infatti il ragazzo si è congedato. L’incubo è iniziato il giorno successivo quando, uscendo di casa, la 20enne non appena varcato il portone ha notato il ragazzo che la stava aspettando. Poi sono iniziate le telefonate, sempre più insistenti, e i messaggi. Le attenzioni nel corso dei giorni sono diventate sempre più frequenti tanto che la giovane preoccupata e spaventata ha riferito quanto stava avvenendo al papà. Per evitare spiacevoli incontri la vittima ha cambiato orari di uscita e spostamenti ma lo stalker non si è rassegnato. Fino a lunedì mattina quando la ragazza ha preso la metro e una volta sul vagone, lo ha notato mentre la osservava tra i passeggeri. «Ho capito che non potevo salvarmi da sola. Non appena sono scesa dal treno ho cercato la polizia. Quando ho visto gli agenti in divisa dopo giorni di angoscia mi sono sentita al sicuro» ha raccontato ai poliziotti della stazione Termini. È stata lei a indicarlo: «È lui il maniaco», ha riferito indicandolo. I poliziotti hanno quindi fermato il giovane che al momento dell’arresto era alterato dai fumi dell’alcol e in forte stato di agitazione.

La vittima ha quindi ricostruito l’escalation di violenze: «Nel nostro primo incontro - ha raccontato ancora sconvolta - non ho notato nulla di strano. Era un ragazzo come me, scappato dalla guerra. Sono fortunata perché qui con me c’è la mia famiglia, invece lui era solo. Volevo aiutarlo e quando è stato a casa mia non è accaduto nulla di anomalo, niente che mi abbia spaventata». Quindi i dettagli sulle molestie: «Il giorno successivo, quando l’ho visto fuori casa mia, mi sono subito sentita in pericolo. Ho capito che stava accadendo qualcosa di grave ma speravo di riuscire a risolvere la situazione. Ho avvertito mio papà - ha spiegato la ragazza - che per alcuni giorni mi ha accompagnato a lavoro e nei miei spostamenti. Ma i messaggi e le telefonate sono diventate sempre più insistenti. Poi lunedì mattina, quando l’ho visto in metro che mi seguiva, mi sono fatta coraggio e l’ho denunciato alla polizia della stazione Termini».