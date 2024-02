V Municipio, i residenti si riscoprono amanti della campagna

Nel quinto municipio i residenti si riscoprono amanti della campagna. L'amministrazione ha infatti pubblicato l'avviso per l'assegnazione di 52 particelle ortive presenti nei parchi di Tor Tre Teste e di Tor Sapienza. L'iniziativa è possibile grazie all'associazione Agro-club Roma 7.

"Dopo anni l'amministrazione rilancia gli orti urbani municipali, consolidando l'esperienza dell'Agro-club Roma 7 e riassegnando le particelle da tempo non più utilizzate, secondo criteri definiti con direttiva di giunta municipale. Al termine dell'avviso pubblico, anche in base alle domande pervenute, sarà valutata la possibilità di ampliare gli orti con ulteriori particelle a disposizione della cittadinanza" hanno dichiarato il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l'assessore alla Transizione ecologica e Verde pubblico Edoardo Annucci.

"Boom di richieste di orti urbani nel Municipio V, che da mesi riceve richieste per l’assegnazione di orti - aggiungono - Dopo anni il Municipio V ha rilanciato gli orti urbani municipali, dando in concessione per 6 anni due aree nei parchi di Tor Tre Teste e Tor Sapienza con 52 particelle ortive. Un’associazione gestirà gli spazi comuni e le questioni organizzative, mentre singoli cittadini attraverso un avviso pubblico potranno ottenere l’assegnazione degli orti. Un’opportunità per molte persone, vista anche la funzione sociale che hanno gli orti urbani.

Non a caso, tra i criteri fissati per l’assegnazione, prevalgono quelli che vanno a premiare disoccupati, giovani e famiglie numorose. Un modo, inoltre, per favorire la socialità tra le persone più anziane, che così avranno l’opportunità di svolgere attività all’aperto. A fronte del numero di richieste che arriveranno tramite l’avviso pubblico, valuteremo la possibilità di creare ulteriori orti, valutando anche le zone da dove provengono le richieste".

Il termine di presentazione delle richieste è previsto per il 20 febbraio. Sabato 3 e domenica 4, invece, si terrà l'open day degli orti, dalle 9 alle 12, dove sarà possibiile visitare gl orti urbani.