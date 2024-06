Sabato 8 Giugno 2024, 06:22

Quattordici auto la notte fra giovedì e venerdì completamente distrutte dalle fiamme. Altri cinque veicoli costretti alla stessa fine la notte precedente e a Tor Bella Monaca, fra via dell’Archeologia e via Ferdinando Quaglia si “riaccende” l’attenzione sui contrasti fra gruppi criminali in materia di stupefacenti. Perché i due episodi, l’ultimo in ordine di tempo avvenuto davanti al civico 106 di via dell’Archeologia e il precedente di via Quaglia, spingono gli investigatori a propendere su un contrasto fra gruppi per frizioni legate allo spaccio.

Sull’ultimo incendio a condurre le indagini sono gli agenti del distretto Casilino insieme ai colleghi della Squaddra Mobile e i due episodi potrebbero essere senz’altro legati per attriti fra nordafricani e italiani. Perché però incendiare delle auto parcheggiate? Perché in questo modo si rallenta lo spaccio e si fa convergere l’attenzione delle forze dell’ordine su quel punto. Prima via Quaglia e in risposta via dell’Archeologia. Ma per suffragare questa ipotesi la polizia attende di poter visionare interamente i filmati ripresi da alcuni impianti di videosorveglianza anche privata al fine di trovare eventuali “piromani” in azione.

Le auto incendiate in entrambi gli episodi appartengono a residenti di zona, per alcuni veicoli purtroppo però non si conosce il proprietario e si presume fossero state abbandonate da tempo ma per quelle auto su cui è stato possibile risalire ai titolari, nessuno ha conti pregressi o ancora aperti con la giustizia. Dunque un atto per così dire dimostrativo che pure sta proseguendo da tempo in una delle roccaforti romane del traffico di droga. Già in passato all’interno di un cortile condominiale sempre in via dell’Archeologia 64 un altro incendio divorò diverse auto con danni anche agli appartamenti dei primi piani rimasto coinvolti dal fumo. Era il novembre dello scorso anno e i vigili del fuoco impiegarono diverse ore per spegnere le fiamme. Le analogie sono moltissime: il metodo - ovvero quello per cui “casualmente” a bruciare sono sempre veicoli parcheggiati l’uno accanto all’altro -, l’orario - gli episodi sono tutti avvenuti a cavallo fra la mezzanotte e l’una del mattino - e come detto la zona. Da tempo a Tor Bella Monaca coloro i quali spacciavano in strada e tenevano su le piazze dietro il pagamento della giornata in contanti o in dosi gratis, hanno alzato la testa.

LE INDAGINI

Molti gruppi di extracomunitari da pusher si sono messi in proprio, vendendo la droga anche a un prezzo leggermente più basso e innescando in questo modo una contrapposizione che a volte deflagra con azioni palesemente volte a dimostrare un “potere”. Vero o presunto che sia.