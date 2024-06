Lunedì 10 Giugno 2024, 06:16 - Ultimo aggiornamento: 06:24

Rally a tarda sera e nel cuore della notte a Centocelle. Una sfida per mettere alla prova le proprie abilità alla guida, un po’ alla fast and furious “de noantri” ma con gli stessi pericoli. Anzi, Lo “show” va in diretta sul “circuito” urbano tra piazza dei Mirti e via dei Castani fino a raggiungere lo stradone di via della Primavera e ricominciare. Con curve tagliate a grande velocità in corrispondenza delle quali ci sono gli attraversamenti pedonali. «Una sera per poco - spiega un residente che preferisce restare anonimo - una donna anziana non stava per essere centrata in pieno. Bisogna intervenire».

LE SCUDERIE

Le “scuderie” sono solitamente formate da Smart oppure da auto modificate, alcune con targa straniera e dai colori sgargianti, rosso e blu elettrico. I boati e le “derapate” si odono dalle finestre e scuotono il sonno di chi dorme nei condomini che si affacciano sulla stazione della metro e sul grande fast food all’angolo. «L’altra sera hanno cominciato dalle 23. A intervalli di tempo ecco apparire le solite Smart, una dietro l’altra, poi appaiate. Si sentono i padroni del quartiere, bulli o delinquenti non lo sappiamo», aggiunge. Sarà un caso. Ma la sera di sabato primo giugno, tra le 21,30 e le 22, è proprio un ragazzo sui 20-25 anni alla guida di una Smart il protagonista di una brutale aggressione ai danni di un 57enne, G. S., un programmatore che abita in zona e che stava attraversando sulle “zebre” di piazza dei Mirti.

«Per poco quel ragazzo non stava per travolgere mio marito che gli ha solo urlato di fermarsi - spiega Mariangela Mincione che ha tappezzato il quartiere con un accorato appello di ricerca testimoni - e quello effettivamente si è fermato, ma è sceso dall’auto e lo ha colpito tra gli occhi e il naso, in pieno volto, come un boxeur professionista in un punto molto delicato. Mio marito è caduto all’indietro, sull’asfalto, mentre l’aggressore è risalito sulla vettura e si è dileguato. Per fortuna due vigilantes della metro si sono accorti del fatto e hanno chiamato l’ambulanza». G. S. è tuttora ricoverato al policlinico di Tor Vergata dove i medici si sono riservati la prognosi. Ha un grosso ematoma cerebrale, ha rischiato di morire. «Ha ripreso conoscenza ma non ricorda assolutamente nulla, le sue condizioni sono serie - aggiunge ancora la moglie, titolare di una casa editrice - dovrà sicuramente sottoporsi a nuove Tac e Risonanza. Siamo sotto choc. Rinnoviamo l’appello a eventuali testimoni di aiutarci a risalire all’autore». La polizia avrebbe già visionato le immagini delle telecamere della farmacia sulla piazza, di fronte alla quale è avvenuto il fattaccio. La Smart sarebbe stata presa a noleggio.

GLI INTERVENTI

I residenti hanno più volte segnalato le gare al 112, scrivendo anche al Gabinetto del Prefetto. Qualche giorno fa alcuni di loro si sono riuniti per capire come agire e quali soluzioni trovare. Tra queste anche quella di mettere dei dossi o di realizzare attraversamenti pedonali sopraelevati. «Ma se nessuno ferma questi piloti improvvisati c’è il rischio che facciano da trampolino e che le vetture schizzino sui marciapiedi come proiettili». L’altra notte, dopo le segnalazioni, i carabinieri di Centocelle hanno presidiato la piazza. «Allora le macchine non si sono viste - dicono dal quartiere - ma è ovvio che i controlli debbono essere continui, altrimenti ritornano».

Nel quartiere, dove negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di “gentrification” ossia di rivalutazione anche per via soprattutto della nuova metropolitana, sono stati aperti numerosi locali e birrerie. Le notti si sono “rianimate”, ma non mancano spaccio e aggressioni, specie a opera di gang formate da giovanissimi. Di qui l’alert dei residenti: un territorio da tenere sotto stretto controllo.