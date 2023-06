Roma, lo rapinano e per sfregio gli spaccano gli occhiali: la vittima è quasi cieca

Lui è un ipovedente e i banditi per sfregio gli hanno rapinato gli occhiali.

Un rumeno di 36 anni, incensurato, l’altra notte, è stato affrontato da due africani a Centocelle. Loro l’hanno malmenato e rapinato di 50 euro. Ma non si sono fermati qui, hanno preso gli occhiali della vittima e li hanno schiacciati a terra. Per sfregio nei confronti del rumeno che è ipovedente. La vittima è quasi cieca e gli occhiali erano indispensabili per andare oltre le ombre e mettere a fuoco qualcosa.

Alessandro Impagnatiello chiede di vedere il figlio di 8 anni dal carcere, lo psichiatra Crepet: «Ecco perché sarebbe un grave errore»



Sul posto è intervenuta la polizia che ha chiesto alla vittima se avesse qualche particolare da raccontare.

“Era buio - ha spiegato il rumeno agli investigatori - non ho visto nulla, mi pare di avere visto degli uomini di colore. Ma quando mi hanno tolto gli occhiali è sceso il buio. Non saprei dire neanche in che direzione siano fuggiti”. I due una volta presi dovranno rispondere di rapina aggravata.

Intanto la polizia sta vedendo le immagini delle telecamere della zona.

Potrebbero avere catturato una foto dei rapinatori.