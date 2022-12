Roma, ragazzo di 14 anni investito da un'auto mentre andava a scuola: è in fin di vita all'ospedale Umberto I

Un ragazzo di 14 anni è in fin di vita perché è stato investito questa mattina in via Parlatore a Roma (Municipio V). Il 14enne è in gravi condizioni. L'incidente si è verificato in via Filippo Parlatore, di fronte al civico 49. Il ragazzo stava andando a scuola.

Erano le circa 7 quando il ragazzino, italiano ma di famiglia originaria delle Filippine, stava attraversando la strada ed è stato investito da una Ford Kuga, il cui conducendo 30enne italiano si è subito fermato e ha prestato soccorso.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e, in condizioni disperate, è stato trasportato all'ospedale Umberto I dove resta in prognosi riservata. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi e sottoposto il conducente dell'auto agli esami di rito.

Falciato da un'auto, Roland muore a 49 anni: lascia due figli